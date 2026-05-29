Peter Straarup, tidligere Danske Bank-chef, er død

Peter Straarup, der var topchef for Danske Bank fra 1998 til 2012, er afgået ved døden. Han ledede banken gennem en periode med kraftig international udvidelse, men også store udfordringer under den finanskrise, hvor staten måtte redde banken. Straarup startede som 17-årig i banken i 1968 og var med i over 40 år.

Peter Straarup started his career at Danske Bank , then known as Landmandsbanken , at the age of 17 in 1968. He became the CEO of the bank in 1998 and held the position until 2012, a period of over 40 years with the institution.

Under his leadership, Danske Bank transformed from a large Danish bank into a significant international player through a series of acquisitions. However, this aggressive acquisition strategy, combined with a liberal lending policy, led to severe difficulties during the financial crisis. The bank's problems were so grave that the Danish state had to provide multibillion-dollar loans to keep it afloat. After stepping down as CEO, Straarup served on the boards of A.P.

Møller Fonden and A.P. Møller Holding until the end of 2018. In an interview with Børsen upon his retirement in 2012, he expressed a desire to be remembered for having done his best, stating, 'Others must judge my legacy, but I would like to be remembered for having done my best.

' He also reflected on the turbulent times, saying, 'We learned that you cannot extend the world with planks, and during the period when the markets froze to ice, I did not get much sleep. ' During his tenure, the bank increased its fees, and in 2005, a commentary from Straarup was pursued by a newspaper. When it did not materialize, Ekstra Bladet gave him a nickname in the press





