Peter Mygind begejstret over fortsættelsen af 'Sommerdahl'-serien

Peter Mygind, der spiller Dan Sommerdahl, udtrykker sin glæde over, at den populære krimiserie får en ottende sæson. Serien har opnået stor succes både nationalt og internationalt og har en loyal fanskare. Peter Mygind fremhæver betydningen af at kunne fortsætte arbejdet med serien og ser frem til nye mysterier.

Serien har udviklet sig til en fast favorit hos et stort publikum, både i Danmark og internationalt, hvor den er solgt til omkring 100 lande og har opbygget en solid fanskare. Peter Mygind udtrykker sin taknemmelighed over, at holdet får mulighed for at fortsætte arbejdet med serien, og understreger, hvor særligt det er at være en del af et projekt, der strækker sig over så mange år.

Peter Mygind fortæller blandt andet om et møde med en kvinde i Skotland, der straks genkendte serien og fortalte, at hun var så begejstret, at hun havde planlagt en rejse til Helsingør. Han sender en stor tak til seerne, både i Danmark og resten af verden, som har gjort succesen mulig. Med en ottende sæson på vej kan fans se frem til nye mysterier og endnu et gensyn med de velkendte karakterer.

Peter Mygind understreger, hvor vigtigt det er at have et publikum, der er engageret og interesseret i historien. Han ser frem til at fortsætte rejsen med serien og glæder sig til at se, hvad fremtiden bringer for Dan Sommerdahl og hans team





