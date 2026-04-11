Péter Magyar: Manden der udfordrer Orbáns Ungarn

Péter Magyar, tidligere en del af Viktor Orbáns inderkreds, er nu blevet en af de største udfordrere til den ungarske premierminister. Med fokus på korruptionsbekæmpelse og en mere EU-venlig politik har han formået at samle en bred opposition og skabe håb om et nyt Ungarn. Artiklen undersøger Magyars baggrund, hans brud med Orbán, og de udfordringer han står overfor.

Som barn havde Péter Magyar et billede af den nuværende ungarske premierminister, Viktor Orbán , hængende på væggen i sit børneværelse i forældrenes hjem i Budapest. Nu er situationen en helt anden. Den 45-årige Péter Magyar er nu en af de mest fremtrædende kritikere af Orbáns styre og har sat sig for at ændre det system, han selv er vokset op i.

Han er gået ind i politik med et program, der fokuserer på at bekæmpe korruption, styrke den ungarske økonomi og føre en mere EU-venlig kurs end Orbáns. Magyar er blevet en central figur i den ungarske politiske landskab. \For blot to år siden var Péter Magyar en del af Orbáns magtfulde inderkreds. Han havde flere vigtige bestyrelsesposter i partiet Fidesz og var gift med Orbáns justitsminister, Judit Varga, i en årrække. På det tidspunkt var Magyar ikke kendt af mange i ungarsk politik. Men alt ændrede sig, da han tog et opsigtsvækkende brud med Orbán-systemet. Vibe Thermansen, historiker og forfatter med særlig indsigt i centraleuropæisk politik, har beskrevet Magyars opstigning som noget helt særligt. Han har formået at skabe et reelt alternativ til Viktor Orbán, noget som mange andre har forsøgt uden held. Bruddet med Orbán kom i kølvandet på en skandale i regeringen, der kostede både præsident Katalin Novák og Magyars ekskone, justitsminister Judit Varga, deres poster. Et afgørende vendepunkt var, da Magyar offentliggjorde en lydoptagelse med Varga, som han hævdede viste politisk indblanding i en korruptionssag. Kort efter etablerede han partiet Tisza som sin politiske platform. Magyar har samlet en bred opposition, der ser ud til at trække både Orbán-vælgere i landområderne og mere liberale stemmer i storbyerne. Thermansen fremhæver Magyars evne til at samle oppositionen og hans dedikerede arbejde med at rejse rundt og tale med ungarerne om deres bekymringer. Hun påpeger, at Orbán har haft 16 år ved magten og fuldstændigt omformet Ungarn. \Péter Magyar blev født den 16. marts 1981 i Budapest. Han er jurist og har tidligere haft flere embedsposter tæt på den ungarske stat og EU-arbejde, blandt andet i Udenrigsministeriet, Hungarian Development Bank og det statslige studielånscenter. Han blev landskendt i 2024 efter sit åbne brud med Orbán-systemet og er i dag leder af partiet Tisza, et pro-europæisk oppositionsparti på centrum-højrefløjen. Han er også medlem af Europa-Parlamentet og tilhører den store centrum-højregruppe EPP. Magyars politiske budskab har vakt stor genklang i den ungarske befolkning. Hans slogan gennem valgkampen var “Most vagy soha” (“Nu eller aldrig”), en historisk ladet appel om forandring. Sloganet refererer til poeten Sándor Petőfis berømte linje fra digtet, der er tæt knyttet til den ungarske revolution i 1848. I valgkampens afslutning er “eller aldrig” blevet fjernet, og tilbage står det enkle “Nu!”. Flere borgere har udtalt, at Magyar symboliserer håbet om en ny fremtid. Magyars kritikere påpeger dog, at han ikke er lige så klar i spyttet i forhold til spørgsmål som EU og LGBTQ+-rettigheder. Orbán har kaldt Magyar for EU og Ukraines 'dukke'. Magyar har en mere EU-venlig tilgang til Bruxelles end Orbán. Trods dette er der mange, der ser ham som det eneste reelle håb om et nyt Ungarn. Han repræsenterer en potentielt stor forandring i et land, der har været præget af Orbáns lange styre og hans kontrol over medier og statslige institutioner





