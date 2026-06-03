Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bliver nye ministre - hvad betyder det for Socialdemokratiet?

Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bliver nye ministre i den nye regering. Men hvad betyder det for Socialdemokratiet og hvem skal være arvtager for Mette Frederiksen?

Spekulationerne flyver rundt efter den nye regerings ministerhold er blevet sat. For hvem skal egentlig være arvtager for Mette Frederiksen , når hun en dag skal give posten videre som formand for Socialdemokratiet ?

Peter Hummelgaard skal være ny finansminister, mens Nicolai Wammen skal være ny justitsminister. Det betyder, at Nicolai Wammen skal give nøglerne til Finansministeriet videre efter syv år på posten. Og det er et ganske interessant bytte for fremtiden i partiet. Det mener tidligere statsminister for Socialdemokratiet Helle Thorning-Schmidt.

- Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger, siger Helle Thorning-Schmidt. Peter Hummelgaard afviser selv, at jobbyttet har betydning for, hvem der skal følge i Mette Frederiksens sko. Sender statsministeren ikke et meget klart signal her med udnævnelsen af dig til den her meget magtfulde post?

Nej, vi går ind i den tredje regeringsperiode i træk. Det er meget unikt for Socialdemokratiet. Jeg tror, at statsministeren synes, at posen skulle rystes, og at folk skulle have nye roller, som hun også sagde på Amalienborg. Det er sådan, jeg læser ind i det, sagde han tidligere i dag.

- Det er en stor manøvre, som der nok er mange, der lige skulle sluge og lige tænke lidt ekstra over, siger hun. DR's politiske korrespondent, Christine Cordsen, kalder både Wammen og Hummelgaard for uofficielle kronprinser af partiet. - Men med forfremmelsen af Hummelgaard bliver det åbenlyst, at han er Mette Frederiksens kandidat, siger hun. De to socialdemokrater står i spidsen for hver sin fløj i partiet i de såkaldte kaffeklubber.

Wammen foretrækkes af store dele af partiet, fordi mange anser Hummelgaard som værende for venstreorienteret. Modsat ser andre i partiet Hummelgaard som værende mere ideologisk tænkende. Netop det gør, at Christine Cordsen ikke er i tvivl om, at jobbyttet vil kickstarte en ny fløjkrig i partiet. - Det er den slags stof, som fløjkrige er gjort af, og det kan blive en kæmpe udfordring for Mette Frederiksen, som efter flere valgnederlag ikke står så stærkt som partiformand som tidligere





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