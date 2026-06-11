Pete Hegseth's tenure at Pentagon sparks fear of job loss and mistrust among employees

The article discusses the growing fear and mistrust among Pentagon employees towards Pete Hegseth, the current Secretary of the Army, due to his lack of trust in his colleagues and the subsequent firings of many employees since his appointment. The article also mentions Randy George, the former Chief of Staff of the Army, who was fired after attempting to discuss work conditions with the Secretary of Defense.

Flere medier beskriver, hvordan personer i Pentagon i stigende grad frygter for alvorlige lækager siden Pete Hegseth trådte til. Her lyder det enstemmigt, at Pete Hegseth fra starten ikke har haft tillid til folkene omkring sig, hvilket også forklarer, hvorfor han har fyret mange medarbejdere efter sin tiltrædelse.

Fyringerne og mistilliden har vakt stor uro internt i Pentagon, hvor medarbejdere frygtede, at ét forkert skridt kunne koste deres chef jobbet.

"Hver eneste dag, når vi udførte vores daglige arbejde, overvejede vi: 'Vil det her sikre, at chefen beholder sit job, eller vil det få ham fyret? '. " fortalte en embedsmand fra Pentagon til CNN. Forholdet mellem medarbejderne og Pete Hegseth eskalerede, da hærens tidligere stabschef Randy George forsøgte at tale med krigsministeren om arbejdsforholdet.

Randy George blev fyret dagen efter. Pentagon giver dog ikke meget for den anonyme kritik, som bliver fremført. Talsmand Sean Parnell fortæller til CNN, at kilderne har en politisk dagsorden for at underminere Hegseth, hvorefter han affejer historien





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