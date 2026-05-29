PET Advarer: Ny Type Af Voldelige Hændelser Uden Ideologisk Motiv

PET's nye rapport dokumenterer en stigning i terror-lignende voldshandlinger drevet af personlige årsager snarere end ideologi. Eksperter advarer om online rekruttering af unge via platforme som Minecraft, Roblox, TikTok og Instagram.

Den danske politiets efterretningstjeneste ( PET ) har udgivent en ny rapport, der undersøger en voksende tendens til voldelige hændelser, der minder om terror, men som ikke har en traditionel ideologisk baggrund.

Ifølge PET er gerningspersonerne ofte drevet af personlige risikofaktorer såsom mistrivsel, psykisk sårbarhed, personlig frustration og hævn. Rapporten nævner et eksempel fra Texas i 2025, hvor en 17-årig dreng skød en elev og sårede en anden, før han begik selvmord. PET beskriver, at det såkaldte 'gore'-indhold, som deles på mørke dele af internettet, ofte viser ægte vold og lemlæstelser. Trusselsbilledet i Vesten præges i stigende grad af sådanne ekstreme voldelige hændelser uden en klar ideologisk motivation.

Gerningspersonerne vælger ofte mål i nærheden af deres eget bopæl eller i sammenhænge, som de selv er en del af. Center for Terroranalyse (CTA) understreger, at denne ændring betyder, at fx skoler potentielt kan blive mål for unge gerningspersoner. Danske eksperter er opmærksomme på online-netværk, der deler gore-indhold. Terrorforskeren Tore Hamming fortæller, at nogle netværk forsøger at rekruttere børn gennem computere som Minecraft og Roblox.

Emil Ludvigsen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, forklarer til TV 2, at andre grupper poster små teasere på TikTok og Instagram. Dette indhold er ofte mildere og passerer retningslinjerne, men kan pirre nysgerrighed og få børn til at søge videre til mere ekstremt materiale





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PET Terror Vold Gore Internettet Skoler Rekruttering Minecraft Roblox Tiktok Instagram Center For Terroranalyse Tore Hamming Emil Ludvigsen Center For Digital Pædagogik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Støjberg advarer om røde linjer i partiet og dronningens fortsatte hospitalsopholdFormanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, understreger klare røde linjer for partimedlemmer, herunder at undgå at stemme for jernmarker, hvilket et byrådsmedlem har overtrådt. Samtidig er dronning Margrethe på fjerde dag indlagt på Rigshospitalet med en blodansamling i hofteregionen efter et fald. I Andalo blev Michael Valgren vinder af 17. etape, mens politiet i Herning anholdt en 19-årig for falskmøntneri.

Read more »

WHO-chef advarer mod rejseforbud og opfordrer til våbenhvileWHO-chefen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advarer mod rejseforbud som et middel mod ebolaudbruddet i DR Congo og opfordrer til våbenhvile for at stoppe det. WHO har registreret over 200 dødsfald som følge af ebola i landet, men advarer om, at udbruddet reelt set er meget større.

Read more »

PET i ny vurdering: Iran er en trussel i DanmarkTerrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, lyder det fra PET.

Read more »

Advarer om nyt svindelnummer: 'Ser helt ægte ud'Den hurtige løsning får politiet og banker til at råbe op.

Read more »