PET advarer: Iran udgør en terrortrussel mod Danmark

For første gang nævner PET, at Iran kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det er bemærkelsesværdigt og skærper trusselsbilledet.

For første gang nævner Politiets Efterretningstjeneste, PET , i deres årlige trusselsvurdering, at Iran kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det er en markant ændring i det danske trusselsbillede, som hidtil primært har fokuseret på militant islamisme og ekstremisme fra højre- og venstrefløjen.

PET's Center for Terroranalyse understreger, at truslen fra Iran er reel og skal tages alvorligt. Vurderingen kommer i en tid med øgede spændinger mellem Iran og Vesten, særligt på grund af Irans atomprogram og landets støtte til militante grupper i Mellemøsten, som Hizbollah og Hamas. PET peger på, at danske interesser kan være i fare, herunder virksomheder, kulturbegivenheder og institutioner med tilknytning til Iran-kritiske miljøer.

Truslen adskiller sig fra andre terrortrusler ved at være statsstøttet og dermed mere strategisk og velorganiseret. Iran har tidligere været impliceret i attentatforsøg mod iranske dissidenter i Europa, senest i Nederlandene og Tyskland. Ifølge PET har Iran både kapacitet og vilje til at gennemføre angreb på dansk jord, hvilket kræver en ny form for beredskab. Center for Terroranalyse oplyser, at truslen vurderes i samspil med internationale efterretningstjenester, og at man løbende tilpasser sikkerhedsforanstaltninger.

Samtidig understreges det, at den generelle terrortrussel mod Danmark fortsat er 'alvorlig', niveau fire ud af fem, og at Iran kun indgår som én af flere aktører. Andre væsentlige trusler kommer fra militant islamisme, højreekstremisme og antimyndighedsekstremisme. PET opfordrer danskerne til at være opmærksomme, men ikke unødigt bekymrede, og til at rapportere mistænkelig adfærd til myndighederne. Eksperter påpeger, at truslen fra Iran er kompleks, fordi den ofte foregår via netværk og proksyer, hvilket gør det svært at forebygge.

Derfor er internationalt samarbejde afgørende. Danmark har allerede styrket samarbejdet med USA og EU-lande om efterretningsudveksling. Samtidig overvejer myndighederne at øge sikkerheden omkring iranske diplomatiske missioner og virksomheder med tilknytning til Iran-kritiske grupper. Trusselsvurderingen er en påmindelse om, at terrortruslen konstant udvikler sig, og at Danmark skal være på forkant med nye former for ekstremisme.

Det er første gang, Iran optræder i PET's trusselsbillede, og det kan få konsekvenser for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Flere politikere har allerede reageret med bekymring og opfordrer til en skærpet indsats mod iransk efterretningsvirksomhed. Justitsministeren understreger, at regeringen tager truslen alvorligt og vil følge udviklingen nøje. Samtidig advares mod at lade frygten dominere, da Danmark fortsat er et sikkert land at leve i.

PET vil offentliggøre flere detaljer i den fulde trusselsvurdering, som ventes at blive præsenteret for Folketingets retsudvalg. Indtil da opfordres alle til at holde sig orienteret via officielle kanaler og følge myndighedernes anbefalinger





