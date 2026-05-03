Pensionsopsparing boostet: Velliv indbetaler 350 millioner kroner til kunderne

Stigende priser presser budgetterne, men Velliv giver kunderne et løft med en ekstra indbetaling på pensionsopsparingen. Se hvor meget du kan få og hvorfor det er vigtigt at følge med i din pension.

Stigende priser på dagligvarer og andre nødvendigheder presser mange danske husholdninger. Budgettet strammes til, og der er mindre råderum til uforudsete udgifter. Denne økonomiske udfordring påvirker ikke kun de direkte udgifter, men også indirekte faktorer, der bidrager til den samlede økonomiske sundhed.

En ofte overset, men yderst vigtig komponent i denne sammenhæng er pensionsopsparingen. Mange danskere følger ikke deres pensionsopsparing tæt, men den udgør en afgørende del af den økonomiske sikkerhed i alderdommen. Derfor kan selv små, ekstra indbetalinger have en betydelig positiv effekt, især når pensionisttilværelsen nærmer sig. En særlig fordel ved pensionsopsparing er muligheden for automatiske indbetalinger, som fjerner behovet for manuel handling og sikrer en kontinuerlig opsparing.

Velliv, et pensionsselskab, har for nylig foretaget en betydelig indbetaling på pensionsopsparingerne for sine kunder. Lørdag den 18. april blev der i alt indsat 350 millioner kroner på pensionskonti for 360.000 kunder. Denne indbetaling er en del af VellivKroner, et initiativ der har til formål at reducere omkostningerne for kunderne. Søren Husted, kommerciel direktør i Velliv, understreger, at målet er at tilbyde kunderne lave omkostninger og dermed skabe bedre betingelser for en større pensionsopsparing.

Konkret svarer VellivKroner til en rabat på 1.500 kroner per million kroner på pensionskontoen. Det betyder, at det præcise beløb, hver enkelt kunde modtager, varierer afhængigt af den samlede opsparing. Jo større opsparing, desto større rabat. Denne rabat er en direkte fordel for kunderne og bidrager til at øge deres pensionsformue.

For at illustrere effekten af VellivKroner har selskabet foretaget beregninger baseret på forskellige kundeprofiler. Ifølge disse beregninger kan en 30-årig kunde med en eksisterende pensionsopsparing på 500.000 kroner, en årlig indkomst på 500.000 kroner og en pensionsindbetaling på 12 procent potentielt opnå en ekstra opsparing på 150.000 kroner over tid. Det er vigtigt at bemærke, at dette regnestykke er baseret på den nuværende rabatprocent, og at beløbet kan ændre sig i fremtiden.

Alligevel er det en betydelig fordel, der kan have en positiv indvirkning på den langsigtede økonomiske sikkerhed. Velliv opfordrer derfor sine kunder til at logge ind på deres pensionskonto og kontrollere, om der er blevet indsat ekstra midler efter udbetalingen. Selvom det måske ikke er et enormt beløb, kan selv små bidrag gøre en stor forskel på sigt og bidrage til en mere tryg pensionisttilværelse.

Det er en god påmindelse om vigtigheden af at holde øje med sin pensionsopsparing og udnytte de muligheder, der er for at optimere den





