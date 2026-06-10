pensioneret Air Canada-pilot fløj uden kaptainslicens i over 10 år

En pensioneret pilot hos Air Canada har i over et årti fungert som kaptajn på internationale ruter uden at have den officielle licens til det. Sagen blev afsløret ved et rutinetjek i 2025 og har rejst spørgsmål om selskabets sikkerhedskontroller.

En pensioneret pilot hos Air Canada har i mere end et årti fungert som kaptajn på internationale passagerfly uden at besidde den lovpligtige licens til opgaven.

Geoffrey Wall, som har fløjet over 900 flyvninger for selskabet, har ifølge canadier myndigheder hidtil kunnet opretholde sin stilling trods mangel på det nødvendige certifikat til at fungere som kaptajn, en stilling han har beklædt siden 2009. Sagen blev afsløret under et rutinemæssigt dokumenttjek i 2025, hvor det blev opdaget, at Walls licens kun dækkede over at flyve passagerfly, men ikke kvalificerede ham til den højere ansvarsposition som flyets kommandant.

Det har ført til en efterforskning, hvor politichef Frank Milinovich fra Peel-regionen i Canada sammenlignede situationen med en læge, der udfører hjernekirurgi uden specialuddannelse. Flyselskabet Air Canada har dog forsikret om, at sikkerheden aldrig har været i fare, da Wall ifølge deres oplysninger flere gange demonstrerede sine færdigheder i simulatorer, og fordi alle piloter hos selskabet gennemgår obligatorisk træning hver sjette måned for at bevare deres kompetencer.

Sagen har samtidig rejst debat om, hvor effektive de nuværende kontroller er for at sikre, at personale i kritiske positioner altid har de korrekte kvalifikationer





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