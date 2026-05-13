Pengestrømmen slukket: København Håndbold kan slukke det sidste hul, eller så rister det næste sit,

København Håndbold er over for at blive overladt til sine nødlidende fans, hvis en økonomisk redningsplan ikke kan nå ind på bordet inden for de næste tre uger. Ifølge direktør Louise Svalastog kan den økonomiske lussing føre til, at klubben kaster håndboldsporene ind og slukke for for evigt.

Ejer trækker stikket på pengestrømmen – nu har de kun tre uger til at redde klubben. Klubben leder nu med lys og lygte efter en mulige sponsorerer, der kan fylde den økonomiske mangel Foto; Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Klubben mangler en massiv pose penge, og hvis ikke de 1,8 millioner kroner lander på bordet inden for de næste tre uger, er det slut.

"Vi starter ikke en ny sæson op, hvis vi ikke har styr på det herinde," fortæller direktør i København Håndbold, Louise Svalastog til B.T. Den økonomiske lussing rammer klubben hårdt, efter ejeren Kim Mikkelsen har meddelt, at han ikke længere kan skyde de nødvendige beløb ind i projektet, skriver klubben i en Det efterlader træner Bo Spellerberg og hele truppen i en uvis skæbne, hvor de i værste fald må på jagt efter nye arbejdsgivere om få uger.

"I værste tilfælde så ja, det kan ende med, at spillerne skal finde et nyt sted at spille. Men jeg håber da, at der er flere sponsorer, der vågner op og har lyst til at være en del af København Håndbold," fortæller direktøren





