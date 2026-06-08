Thomas Holberg fra Slagelse hjælper en ældre dame i fare på et overfyldt intercitytog og kritiserer DSBs vedvarende forsinkelser og overbelægning, mens han opfordrer til større hensyn blandt passagererne.

Thomas Holberg fra Slagelse har set de seneste måneder som den mest udfordrende periode i sit 15‑årige pendlerforhold mellem hjemmet og arbejdspladsen i København. Hver morgen og eftermiddag sætter han sig i et intercitytog, der ofte er fyldt til randen, og som sjældent følger den officielle køreplan.

En episode i sidste uge har sat fokus på den menneskelige pris, som de overfyldte vogne pålægger de mest sårbare passagerer. På en af gangene mellem sæderne mærkede Holberg, at en ældre dame var ved at miste bevidstheden, fordi hun ikke kunne finde en ledig plads. Selvom hun havde betalt for en pladsbillet, var vognen så overfyldt, at hun måtte stå i korridoren i mange minutter.

Holberg rejste sig straks, gik hen til hende og hjalp hende ind på sit eget sæde, så hun endelig kunne sidde ned og få et øjebliks hvile. Han beskriver hændelsen som "kulminationen på en længerevarende frustration" med en togservice, der hver gang er præget af forsinkelser, aflysninger og overbelægning. Ifølge Holberg er problemet ikke kun et spørgsmål om ren logistik, men også om medmenneskelighed på togene.

Når et tog forsinkes eller aflyses, samles flere passagerer i de efterfølgende afgange, hvilket skaber et pres, der gør det næsten umuligt for ældre, handicappede eller syge at stå i gangene i længere tid. Selv en pladsbillet hjælper kun, når den specifikke afgang kører som planlagt - når afgangen er aflyst, mister billetterne deres værdi, og de berørte står tilbage i en kaotisk situation, hvor de må konkurrere om de få ledige pladser.

Holberg påpeger, at mange af de reserverede pladser til ældre og gangbesværede ofte bliver besat af andre passagerer, som så nægter at flytte sig, selv når trængende behov opstår. Dette er et konkret eksempel på, hvordan manglende respekt for reserverede pladser kan ende med livstruende situationer for dem, der har brug for dem. Holberg kritiserer DSB for den systematiske overbelægning, som han mener skyldes en kombination af utilstrækkelig planlægning og manglende punktlighed.

I 2026 har punktligheden ifølge ham været "virkelig udfordrende", og de hyppige forsinkelser har øget presset på både tog og passagerer. Samtidig understreger han, at selvom DSB har ansvaret for driftsforholdene, så er det passagererne selv, der i sidste ende må udvise hensyn. Han opfordrer folk til aktivt at give deres plads til ældre og svagere, og til at respektere de reserverede pladser, så sådanne kritiske situationer kan undgås.

Holberg afslutter med at minde om, at togene hver dag transporterer tusindvis af danskere, og at en enkel gestus som at give sin plads kan gøre en verden af forskel for dem, der er i en akut fysisk tilstand. Samlet set illustrerer historien om den ældre dame og Thomas Holbergs handling både de strukturelle udfordringer i den danske togdrift og den nødvendige medmenneskelige solidaritet, der skal sikre, at alle passagerer kan rejse sikkert og værdigt





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tog DSB Pendler Overbelægning Ældre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tog på Slagelse-Ringsted stopper p. grund af revet ledningTogtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er stoppet, fordi en ledning er revet ned i Sorø. DSB har sat togbusser på rute, men har vanskeligheder med bussekapacitet. Passagerer opfordres til alternative rejseformer og kan bruge rejsestøtte i henhold til DSB's rejsegaranti. Undersøgelser pågår, og ny prognose forventes, når skaderne er evalueret. Senere problemer på Sjælland viste forstyrrelser på afgang fra Næstved og København højresidige signalfejl.

Read more »

Togtrafikken står stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af nedreven køreledningDSB forventer at kunne køre tog på strækningen igen fra klokken 18 søndag. Passagerer er blevet overflyttet til andre tog, men disse kører også ikke. Der er omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø.

Read more »

Togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er aflyst på grund af omfattende skaderTogtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er aflyst på grund af omfattende skader. Den ukrainske landsholdsspiller Roman Yaremchuk takker det danske folk for den støtte, Ukraine har fået fra Danmark. Danmark møder netop Ukraine i en testkamp søndag.

Read more »

Nyhedsoversigt: Eriksen faldt om, togtrafikken er aflyst og merePierre-Emile Højbjerg er berørt af situationen, da Eriksen faldt om. Togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er aflyst, og Roman Yaremchuk takker det danske folk for støtten. Der er mere i nyhedsoversigten.

Read more »