Den amerikanske sanger Peabo Bryson er død i en alder af 75 år efter at være blevet ramt af en blodprop i hjernen. Han blev husket for sin særlige stemme og sine mange samarbejdsprojekter, herunder med Celine Dion og Disney.

Den amerikanske sanger Peabo Bryson er død i en alder af 75 år efter at være blevet ramt af en blodprop i hjernen. Han blev indlagt i weekenden efter sygdomsforløbet og død e tirsdag den 2. juni, blot to dage efter blodproppen.

Peabo Bryson blev først og fremmest husket for sin særlige stemme, der blev en del af nogle af Disneys mest elskede film. Han sang blandt andet den prisbelønnede titelsang til 'Skønheden og Udyret', som han indspillede sammen med Celine Dion. Sangen blev et verdensomspændende hit og er fortsat en af de mest genkendelige Disney-ballader nogensinde. Nummeret blev en enorm succes og indbragte ham endnu en Grammy, samtidig med at sangen cementerede hans plads i musikhistorien.

De fortæller, at de trods den store sorg finder trøst i den kærlighed, som omgav sangeren gennem hele hans liv og karriere, og i de mange mennesker han nåede at berøre med sin musik. Peabo Bryson debuterede som soloartist i 1976 og opbyggede gennem de følgende årtier en imponerende karriere. Hans varme vokal og karakteristiske stil gjorde ham til en eftertragtet samarbejdspartner.

Gennem årene arbejdede han blandt andet sammen med navne som Roberta Flack, Natalie Cole og saxofonisten Kenny G. Selvom hans navn for mange vil være uløseligt forbundet med Disney-universet, efterlader Peabo Bryson sig et langt større musikalsk aftryk. Med millioner af lyttere verden over og en karriere, der spændte over næsten 50 år, vil hans sange fortsat leve videre længe efter hans bortgang





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Peabo Bryson Død Blodprop Hjerne Celine Dion Disney Musik Sang Grammy

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