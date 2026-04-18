Pave Leo, Trumps kritik, konfirmation af tvillinger og Hormuzstrædets skæbne i fokus

Nyhederne dækker en bred vifte af emner, herunder Pave Leos fredsopfordringer og Donald Trumps reaktion, den kongelige konfirmation af Prins Vincent og Prinsesse Josephine, den fastlåste situation i Hormuzstrædet og debatten om politiets aflytningsmetoder i Norge. Desuden berøres DRs kritik for hærværk, afskedskoncert med Hr. Weyse, politisk comeback efter kræftsygdom, en imponerende udsigt fra en kranfører, følelsesladede musikalske øjeblikke, mindet om Børsens brand og en opsigtsvækkende sag fra Norge.

Pave Leo har gentagne gange siden krigens udbrud i Iran udtrykt sit ønske om fred og har også kommenteret krigen specifikt. Disse udtalelser har ikke faldet i god jord hos den amerikanske præsident Donald Trump , som offentligt har erklæret sin utilfredshed med paven. TV 2s korrespondenter, Eva Ravnbøl og Poul Erik Skammelsen, mener dog, at Trumps kritik af paven bunder i magtforhold.

I ugens udgave af Presselogen diskuteres desuden DRs kritik for at have forårsaget hærværk i forbindelse med tv-serien Den danske kvinde. Prins Vincent og prinsesse Josephine blev lørdag konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Tvillingerne mindedes deres morfar og dronning Marys far, John Donaldson, der døde den 11. april. De fortalte, at de savnede ham, men at han var med dem i hjertet.

Kongeparrets tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, blev i dag konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Biskop Henrik Wigh-Poulsen, kongelig konfessionarius, forestod ceremonien. Konfirmationstraditionen i Fredensborg dateres tilbage til 1915, hvor Frederik 9. og arveprins Knud blev konfirmeret. Siden da er alle kommende monarker samt deres søskende og børn blevet konfirmeret i Fredensborg.

Martin Madsen blev den første deltager, der blev myrdet i tredje sæson af Forræder - Ukendt grund. I et efterfølgende program, Forræder - Under Kutten, afsløres identiteten på forræderne. En episode, hvor Pete Hegseth tilsyneladende skulle have læst højt fra Bibelen under en gudstjeneste, resulterede i stedet i, at han fejlagtigt citerede replikker fra filmen Pulp Fiction. Adskillige videoer på internettet sammenligner hans tale med filmens dialog.

Mens omkring 40 lande mødtes fredag for at diskutere genåbningen af Hormuzstrædet, har op mod 800 skibe været strandet i Den Persiske Golf i ugevis. Dette fremgår af en analyse fra TV 2s udlandsredaktør, Mads Buur Bach, baseret på overvågningsdata fra Marinetraffic. Kun et fåtal af skibene er lykkedes med at passere igennem Hormuzstrædet. Ifølge Buur Bach er sejlads i området potentielt farligt på grund af meldinger om miner. Netop denne problematik er et centralt emne for fredagens topmøde.

Jens Jacob Tychsen, kendt for sin rolle som den selvhøjtidelige skuespiller Hr. Weyse i Badehotellet, der underholdt gæsterne og charmere damerne, siger nu farvel til karakteren og universet med en afskedskoncert. Efter et syv måneder langt kræftforløb vender Mai Mercado tilbage til Christiansborg i dag, hvor hun vil anvende sine erfaringer fra sygdomsperioden i sit politiske arbejde.

Jon Sørensen har en imponerende udsigt fra sin arbejdsplads som kranfører ved opførelsen af Mindet i Aarhus. Han sidder 175 meter over jorden, en position der kræver mod. Byggeriet forventes færdigt i 2027. Burhan G blev dybt rørt, da Københavns Drengekor overraskede midt i Pils fortolkning af hittet Din for evigt i programmet Toppen af poppen. Han deler årsagen bag sin bevægelse.

Torsdag markerer toårsdagen for den voldsomme brand i Børsen i København. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, reflekterer over dagen og meddeler, at stilladset ved østgavlen og langs Børsgaden vil blive fjernet torsdag, hvilket vil afsløre kobbertaget og andre dele af bygningen. I ugens afsnit af Tirsdagstrænerne præsenteres Glen Riddersholm og Bo Henriksen for et gammelt klip, der viser en ophedet diskussion mellem de to trænere.

Dronning Margrethe fylder 86 år den 16. april. Hun blev torsdag fejret af Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot, hvor flere danskere også var mødt op for at synge fødselsdagssang. En opsigtsvækkende sag fra Norge om aflytning har givet anledning til debat om politiets metoder.

Dokumentaren Jagten på Norges farligste kvinde følger Elisabeth Aaslie, der er idømt 21 års fængsel for mord. I forsøget på at få hende dømt, benyttede politiet en hemmelig agent, kaldet Anna, som opbyggede et venskab med Aaslie og aflyttede hende i over 150 timer.





