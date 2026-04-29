Patientkontoret i Region Midtjylland oplever stabilisering efter covid-19 og sygeplejestrejken

Patientkontoret i Region Midtjylland har i 2025 oplevet en lille stigning i antallet af henvendelser, men niveauet vurderes nu at være normaliseret efter årene med ekstraordinært pres. Kontoret vejleder patienter om deres rettigheder og har i 2025 håndteret 51.542 henvendelser. De fleste henvendelser besvares inden for en-to hverdage, men der er stadig udfordringer omkring sommerferien. Livstruende sager prioriteres højest.

Patientkontoret i Region Midtjylland har i løbet af det seneste år oplevet en lille stigning i antallet af henvendelser. Dette fremgår af kontorets årsrapport for 2025, som blev præsenteret for regionsrådet i Region Midtjylland onsdag.

Patientkontoret vejleder patienter om deres rettigheder i forhold til ventetider, behandlingsret og klage. Et eksempel fra rapporten beskriver, hvordan et ægtepar fik vejledning i frit sygehusvalg, efter at manden stod til at vente et år på at blive udredt for demens på et af regionens hospitaler. Manden var blevet henvist af sin egen læge på mistanke om demens.

I et andet tilfælde hjalp kontoret en 24-årige kvinde med at blive henvist til et privathospital, da regionens hospitaler ikke udredte hende inden for 30 dage, efter hendes skulder var blevet skadet. I alt har Patientkontoret i 2025 håndteret 51.542 henvendelser, hvilket er en lille, forventet stigning i forhold til sidste år. Niveauet vurderes nu at være normaliseret efter årene med ekstraordinært pres som følge af covid-19 og sygeplejerskestrejken, skriver kontoret i rapporten. Vejledning sker for det meste hurtigt.

TV MIDTVEST har tidligere beskrevet, hvordan køen til Patientkontoret efter covid-19 og sygeplejestrejken har været så lang, at patienter måtte vente op mod tre uger på svar, når de har søgt råd og vejledning om alt fra rettigheder til erstatning. Men i årsrapporten fra 2025 fremgår det, at henvendelser til kontoret nu besvares inden for en-to hverdage.

Dog er der problemer med længere svartid i perioden omkring sommerferien, hvor kontoret erkender, at det har svært ved at besvare alle henvendelser inden for servicemålet. I alle tilfælde lyder det dog, at henvendelser om livstruende sygdomme, herunder kræft, prioriteres højest og besvares først, oftest inden for samme dag. Størstedelen af henvendelserne vedrører ventetider, mens også vejledning i forhold til privat sygehusvalg fylder meget. På regionsrådsmødet onsdag blev regionsrådet orienteret om årsberetningen.

Patientkontoret har i 2025 oplevet en stabilisering efter de tidligere års udfordringer. Kontoret har arbejdet målrettet på at reducere ventetiderne og forbedre serviceniveauet, hvilket nu synes at have givet resultater. Dog er der stadig udfordringer i perioder med høj aktivitet, såsom omkring sommerferien, hvor ressourcerne bliver udfordret. Kontoret understreger, at de mest akutte sager altid prioriteres, og at patienter med livstruende sygdomme får hurtig hjælp.

Årsrapporten viser også, at der er en stigende tendens til, at patienter søger vejledning om deres rettigheder og muligheder for at vælge privat behandling. Dette kan være et tegn på, at patienterne bliver mere opmærksomme på deres rettigheder og muligheder inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret fortsætter med at arbejde på at optimere deres tjenester og sikre, at alle patienter får den bedst mulige vejledning og støtte





