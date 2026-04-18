Patient klager over sterilisation uden samtykke efter cysteoperation

En kvinde, der skulle have fjernet en cyste, mener at være blevet steriliseret uden sit samtykke under en operation på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Nu klager hun til Patientklagenævnet og Datatilsynet for at få klarhed og sikre patientsikkerheden.

Den 42-årige Sara Lynge Fredsbo har længe ventet på at få afklaret, om hun skulle opereres igen for at få fjernet en cyste. Efter en scanning fredag stod det klart, at cysten var forsvundet, og hun derfor kunne undgå yderligere indgreb. Men selvom den umiddelbare trussel om en ny operation er afblæst, hviler der stadig en tung skygge over hendes oplevelse.

Sara Lynge Fredsbo er i gang med at forberede en klage til Patientklagenævnet, da hun mener, at hun i slutningen af marts blev steriliseret uden at have givet sit samtykke til det under en operation på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Oprindeligt var formålet med operationen at fjerne hendes galdeblære og potentielt en æggestok, der viste tegn på en cyste. Sara Lynge Fredsbo havde givet samtykke til fjernelse af æggelederne som en kræftforebyggende foranstaltning, hvis æggestokken blev vurderet til at være syg og skulle fjernes. Lægens vurdering var dog, at æggestokken ikke var syg, hvorfor den blev ladt urørt. Alligevel blev begge æggeledere fjernet under operationen.

Da hun vågnede efter indgrebet, fik hun angiveligt at vide af en af de involverede læger, at begge æggeledere var fjernet, og at hun dermed var blevet steriliseret som planlagt. Denne udlægning står dog i skarp kontrast til hendes egen opfattelse af, hvad der var aftalt forud for operationen, hvilket hun tidligere har fortalt TV MIDTVEST om.

Oplevelsen har haft en markant indflydelse på hendes liv siden operationen. Hun beskriver mange søvnløse nætter og en konstant uro, der fylder hendes tanker, så snart hun vågner. Det har været en periode præget af fysisk og psykisk belastning, hvor vrede og et hav af uafklarede spørgsmål har været hendes følgesvende. Hun undrer sig over, hvordan en sådan situation kunne opstå.

Sara Lynge Fredsbo har også rettet henvendelse til Datatilsynet efter operationen. Årsagen er, at hun oplever modstridende oplysninger vedrørende billedmateriale fra operationen. Først fik hun at vide, at der ikke eksisterede billeder, men senere oplyste hospitalet, at der rent faktisk var billeder tilgængelige. Disse uoverensstemmelser er noget, hun ønsker fuld afklaring på. Parallelt hermed er hun i fuld gang med at udarbejde klagen til Patientklagenævnet. Hun beskriver processen som krævende, idet den involverer en grundig gennemgang af hendes journal og en konfrontation med mange fakta. Hendes primære ønske er at opnå klarhed. Hun påpeger, at hospitalet selv har indikeret, at lægens opfattelse var, at hendes æggeledere skulle fjernes, men det er netop denne opfattelse, hun sætter spørålstegn ved.

Når hun bliver spurgt, hvad hun håber at opnå med sin klage til Patientklagenævnet, understreger hun, at det for hende handler om mere end blot hendes egen situation. Hun ønsker at bidrage til en generel forbedring af patientsikkerheden. Oplevelsen har desuden medført, at hun ikke længere føler sig fuldstændig tryg ved at opholde sig på hospitaler.

Cheflæge Kristine Nielsen fra Aalborg Universitetshospital i Thisted blev forelagt kritikken i slutningen af marts. I et skriftligt svar udtrykte hun beklagelse over patientens oplevelse og udtalte: Vi er kede af, hvis patienten mener, at æggelederne er fjernet på et forkert grundlag. Vi har ikke mulighed for at udtale os om det konkrete patientforløb, men generelt er vi altid meget opmærksomme på at indgå i en åben dialog med patienten, så de har selvbestemmelse og er med i hele processen omkring deres behandlingsforløb.

Den udfordring, Sara Lynge Fredsbo står over for, belyser vigtigheden af klar og utvetydig kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter. Selvom den umiddelbare medicinske bekymring omkring en cyste er afklaret, er den personlige og følelsesmæssige byrde ved den oplevede fejlbehandling fortsat betydelig. Hendes beslutning om at klage understreger et dybere behov for gennemsigtighed og ansvarlighed inden for sundhedsvæsenet. Den måde, hvorpå samtykkeprocedurer udføres og dokumenteres, er essentiel for at opretholde patienternes tillid til systemet. At blive steriliseret ufrivilligt har livslange konsekvenser, der rækker langt ud over den fysiske operation. Det påvirker identitet, personlige valg og fremtidsplaner. Sara Lynge Fredsbos sag tjener som en påmindelse om, at selv velmenende intentioner kan føre til alvorlige misforståelser, hvis ikke dialogen er tydelig og patientens autonomi respekteres fuldt ud. Hendes kamp for afklaring er ikke blot en personlig retssag, men potentielt et vigtigt skridt mod at styrke patientsikkerheden for andre.

Den indhentning af modstridende oplysninger om billedmateriale rejser yderligere spørgsmål omkring journalføring og dokumentation på hospitalet, hvilket er et centralt aspekt af patientsikkerheden. En grundig undersøgelse af hendes klage kan derfor potentielt have bredere implikationer for hospitalets procedurer og retningslinjer for datamanagement i forbindelse med behandlingsforløb. Hendes ønske om at få afklaring bunder i et dybt behov for at forstå, hvad der skete, og hvordan det kunne ske, for at hun kan finde en vej fremad og genvinde en følelse af tryghed. Hendes handlinger fremhæver den modstandskraft, der kræves for at navigere i sundhedssystemets komplekse bureaukrati, når man føler sig krænket eller fejlbehandlet.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det offentlige slipper alt for let, mener privat aktør: Forargelsen ulmer efter årelangt GDPR-brudAalborg Kommune er gentagne gange dumpet på centrale regler for sletning af persondata, uden det har fået konsekvenser. En klar dobbeltstandard i håndhævelsen af GDPR, lyder kritikken nu.

Read more »

Aalborg Kommune kritiseres for gentagne fejl i sletning af borgerdataAalborg Kommune kritiseres for gentagne regelbrud i forbindelse med sletning af borgerdata og manglende konsekvenser, hvilket rejser spørgsmål om GDPR-håndhævelse og personligt ansvar.

Read more »

Aalborg Kommune kritiseres for mangelfuld sletning af persondataAalborg Kommune kritiseres for gentagne brud på reglerne for sletning af persondata, hvilket fører til beskyldninger om en dobbeltstandard i GDPR-håndhævelsen. En ekspert kalder situationen barok.

Read more »

Blonz ser frem til ny konkurrence på fløjen i Aalborg HåndboldAalborg Håndbold-spilleren Alexandre Blonz forventer øget konkurrence på venstre fløj i næste sæson, især med ankomsten af Magnus Landin. Han ser situationen som speciel, men er klar til at kæmpe om spilletid og overvejer ikke at ændre sin fremtid på grund af dette.

Read more »

Massivt sikkerhedsbrud på Aalborg Universitet: Personfølsomme data eksponeret i et årEt stort sikkerhedsbrud på Aalborg Universitet har resulteret i, at personfølsomme oplysninger for næsten 10.000 personer har været tilgængelige for cyberkriminelle i op mod et år. Bruddet, som universitetet nu har anmeldt til Datatilsynet, afslører en alvorlig mangel på datasikkerhed, der har potentielt store konsekvenser for de berørte individer. Situationen understreger behovet for øget opmærksomhed på IT-sikkerhed i danske uddannelsesinstitutioner.

Read more »