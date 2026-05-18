Passagerne slipper ikke for dieseltog foreløbigt, hvorfor størstedelen af nøglebetrækket ikke er på plads "maksimal to år" efter

Efter fortsat ikke at finde en løsning på problemet med fremtidige køreledninger til den fremtidige udskiftning af de første RC5-tog og IC3-tog med IC5-tog, frygter Banedanmark mindst to års forsinkelse. De franske tog IC5-tog skal erstatte IC3 som ryggraden i den danske togflåde, men køreledningerne, de skal køre under, er langt fra på plads over hele landet. Banedanmark kan ikke sige, hvornår kørestrømsanlægget er klar.

Passagererne slipper ikke for dieseltog foreløbig. Hidtil fortroligt notat afslører, at der er risiko for over to års forsinkelse på nøgleprojekt, der skal sikre eltog over hele landet.

Banedanmark kan ikke sige, hvornår kørestrømsanlægget er klar. Det dieselprustende 90’er levn, som er de danske IC3-tog, må være selvskrevet til en Hall of Fame-udstilling på Industrimuseet i Horsens, når de engang stopper med at køre. Flere gange har den rullende stålkasse fra Scandias gamle værksteder i Randers været dømt ude for derefter at redde den danske jernbane gennem en skandale.

Ambitionen om at få eltog mellem landets største byer fra begyndelsen af næste år er nemlig slukket, kan Ingeniøren afsløre på baggrund af et hidtil fortroligt notat.

