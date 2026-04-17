Pas på svindel: Overskydende skat lokker bedragere – Skattestyrelsen advarer

Skattestyrelsen advarer om øget svindelaktivitet i forbindelse med udbetaling af overskydende skat. Svindlere bruger falske beskeder og sofistikerede hjemmesider til at lokke danskere til at udlevere personlige oplysninger. Lær hvordan du beskytter dig mod bedrag.

Tusindvis af danskere kan se frem til en ekstra sum penge på kontoen, når Skattestyrelsen fra den 24. april begynder at udbetale overskydende skat. Denne periode, der normalt vækker glæde, er desværre også højsæson for svindlere, der benytter lejligheden til at udnytte danskernes forventninger. Eksperter i svindelforebyggelse, som for eksempel Lasse Karner fra Nordea, advarer om, at denne type svindel forekommer på samme tidspunkt hvert år.

Svindlerne tilpasser deres metoder nøje efter, hvad danskerne forventer, og når mange venter penge fra Skat, bliver det lettere at narre dem med tilsyneladende troværdige beskeder. Disse beskeder indeholder ofte et link eller en QR-kode, der lokker modtageren til at indtaste personlige oplysninger under påskud af at skulle modtage pengeudbetalingen. Det er her, kritisk sans er altafgørende. Skattestyrelsen vil aldrig bede om konto- eller betalingsoplysninger via e-mail, sms eller telefon. De sender heller ikke beskeder med specifikke beløb. Udbetaling af overskydende skat sker automatisk til borgernes Nemkonto, hvilket betyder, at der ikke er behov for at reagere på beskeder, der beder om yderligere information. En besked, der virker uventet eller presser på for en hurtig handling, bør altid give anledning til mistanke. Den sikreste fremgangsmåde er at undlade at klikke på nogen links og i stedet navigere direkte ind på Skattestyrelsens officielle hjemmeside. Svindlerne er blevet stadigt mere sofistikerede, og med hjælp fra kunstig intelligens er de i stand til at skabe hjemmesider, der ligner officielle myndigheders sider til forveksling. Dette gør det endnu sværere at gennemskue svindlen. Derfor er det ekstra vigtigt at være yderst opmærksom i denne periode, hvor fokus på skat og økonomi er højt. Sidste år udbetalte Skattestyrelsen hele 25,4 milliarder kroner i overskydende skat til 3,8 millioner danskere. Dette imponerende beløb understreger, hvor store summer der er i omløb, og hvorfor svindlere ser en oplagt mulighed for at profitere på den situation. Det er afgørende, at borgerne er informerede og udviser forsigtighed for at undgå at blive ofre for svindel, især når der er penge involveret





