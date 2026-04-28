Pas på med at slukke for det hele: En forskers perspektiv på digitalisering i skolen

En forsker advarer mod at afvise digitale teknologier i skolen, selvom der er udfordringer med distraktion. Artiklen baserer sig på 20 års observationer fra skoler i Danmark, Norge og Sverige og argumenterer for en nuanceret tilgang til digital integration i undervisningen.

I to årtier har jeg fulgt udviklingen af digitale teknologier i undervisningsmiljøet, og jeg har observeret elever benytte computere til både læring, spil og endda shopping i skoletiden.

På trods af disse observationer, vil jeg alligevel fremføre en advarsel mod en fuldstændig afbrydelse af den digitale integration. I øjeblikket ser vi en tendens, hvor flere skoler i hovedstadsområdet reducerer brugen af computere i undervisningen. Denne beslutning mødes med bifald fra politikere og andre, der fremhæver fordelene ved at vende tilbage til traditionelle læremidler som hæfter og blyanter.

Nu er både mobiltelefoner og computere ofte låst inde i skabe eller fjernet fra klasseværelset, mens lyden af blyanter, der skriver, og viskelæder, der gnider, fremstilles som symboler på ægte fordybelse og øget elevkoncentration. Denne tilgang er dog en markant ændring i forhold til holdningen for blot få år siden.

Tilbage i 2003 iværksatte jeg for første gang et forskningsprojekt, hvor jeg installerede kameraer i en dansk skoleklasse for at undersøge, hvordan elever interagerede med computere og digitale læremidler i deres skolearbejde. Mit primære fokus har gennem årene været at analysere elevers aktiviteter i deres daglige skolearbejde og vurdere, hvordan undervisningens organisering påvirker deres muligheder for at deltage, både fagligt og socialt.

Siden 2004 har jeg gennemført omfattende feltarbejde af varierende varighed på i alt 25 skoler i Danmark, Norge og Sverige. Dette arbejde er blevet dokumenteret i en række videnskabelige artikler, og den nuværende artikel er baseret på observationer indsamlet fra disse studier. Observationerne viser et komplekst billede af, hvordan digitale værktøjer faktisk bruges – og misbruges – af eleverne.

Det er ikke en simpel historie om distraktion og manglende koncentration, men snarere en nuanceret forståelse af, hvordan teknologi kan både fremme og hæmme læring, afhængigt af konteksten og den pædagogiske tilgang. Debatten om distraktion er central i denne diskussion. Regeringen har foreslået et forbud mod mobiltelefoner i folkeskolen, men omfattende kortlægninger viser, at telefoner sjældent er fremme i klasseværelserne i forvejen.

Problemet ligger snarere i en anden type skærm – nemlig computeren, der ofte bruges til formål, der ikke er direkte relateret til undervisningen. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt et forbud mod telefoner er den mest effektive løsning, eller om fokus bør rettes mod en mere hensigtsmæssig integration af digitale værktøjer i undervisningen. Det er afgørende at forstå, at digital teknologi ikke i sig selv er hverken god eller dårlig. Det er måden, vi bruger den på, der afgør dens effekt.

En blind afvisning af teknologi risikerer at fratage eleverne vigtige færdigheder og muligheder i en stadig mere digitaliseret verden. I stedet bør vi fokusere på at udvikle pædagogiske strategier, der udnytter teknologiens potentiale til at fremme læring og engagement, samtidig med at vi minimerer risikoen for distraktion og misbrug. Det kræver en kontinuerlig dialog mellem lærere, forskere og politikere for at finde de bedste løsninger for fremtidens undervisning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige taler åbent om krig – Danmark bør lære af detSverige forbereder sig åbent på krig, mens Danmark bør tage ved lære. Samtidig bekræfter efterretningstjenester, at et fartøj var involveret i narkotikahandel i Stillehavet. USA indledte Operation Southern Spear mod narkoterrorister. I Danmark bliver asbestaffald ulovligt smidt i naturen efter skærpede regler. En retssag om bandekonflikter kan gå om efter dommeres inhabilitet. Rusland indviede et mindesmærke for nordkoreanske soldater.

Read more »

Sverige forbereder sig på krig – Danmark bør lære af detEn mand, der forbereder svenskerne på krig, opfordrer Danmark til at tage ved lære af Sveriges åbenhed. Samtidig rapporteres om ulovlig asbestaffaldssmidning, en retssag om bandekonflikter, der kan gå om, og USA's kamp mod narkoterrorister i Stillehavet. Rusland og Nordkorea styrker deres samarbejde.

Read more »

Forårssolen tager fat i Danmark: Varme dage og solrigt vejr forventes i den kommende ugeForåret er i fuld gang i Danmark, og meteorologerne forventer en uge med stabile vejrforhold og stigende temperaturer. Dagene bliver længere, og solen får lov at dominere, hvilket giver perfekte betingelser for udendørs aktiviteter. Den 1. maj ser ud til at blive en særligt lun dag med temperaturer op til 20 grader, men det er vigtigt at huske solbeskyttelse. Ugen slutter med usikkerhed om vejret, så det er nu, man skal udnytte de solrige dage.

Read more »

Optager lån til gaver: Slår konfirmationsalarm i NorgeGaveregnen er blevet for voldsom, mener økonom.

Read more »

SSI melder ud: Første tilfælde påvist i DanmarkÉt af disse tilfælde er smittet her i landet uden forudgående rejse til udlandet.

Read more »

Eurovision-arrangør efterlyser optagelser af melodigrandprix-finalen i Danmark i 1964 | NyhederEurovision-arrangør European Broadcasting Union (EBU) efterlyser optagelserne af melodigrandprix-finalen i Danmark i 1964.

Read more »