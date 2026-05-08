Partnerskabet mellem Danske Bank, Rambøll og Børsen Bæredygtig: Zeronorth nøglen til effektiv og klimavenlig sejlads.

Zeronorth, et tech-selskab bag løsninger til at sænke skibets brændstofbrug, bemærkede en særlig stamme de senere år med en omsætning, der er steget knap 10 pct. og driftsresultat, der ligger inden for forventningerne. Nærværende krige i Mellemøsten kan yderligere øge behovet for Zeronorths løsninger, hvilket har øget aktiviteten hos kunderne.

Søren Andersen overtar som ny direktør for Zeronorth, et tech-selskab bag løsninger til at sænke skibets brændstofbrug og dermed klimaaftrykket. Zeronorths danskerbase i København har udviklet godt 6000 skibe til effektiv og klimavenlig sejlads. Søren Andersen, tidligere i Mærsk, er ny direktør for Zeronorth, som bruger AI til at optimere skibsfarten. Zeronorth har markeret en særlig stamme de senere år med en omsætning, der er steget knap 10 pct. og driftsresultat, der ligger inden for forventningerne.

Nærværende krige i Mellemøsten kan yderligere øge behovet for Zeronorths løsninger, hvilkethar øget aktiviteten hos kunderne. Zeronorth tager mål for at sikre mere effektive skibe i de kommende år





