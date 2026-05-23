Donald Trump har får de seneste to præsidentperioder ortaya atan konkars ilginda ve Aktyon Demokratisi Partisi (A.D.P.) piayı elinde tutarak, kongreden sansıncaya neredeyse hiç direnc karşılaşmadı. Kongre üyeleri de çoğunluğu olan Cumhuriyetçilerin desteğiyle, onun idaresi altında kongre işleyip yürütmeyi sürdürecekti. Ancak iki kontroversiy kanifesinde, şimdi A.D.P. liderleri ve senatörleri çıkararak, Trump'ı rakiplerine destekleyen açıklamaları için eleştiriler yöneltiyor.

Trump har hidtil styret uden om Kongress ens modstand, men to kontroversielle beslutninger har nu født til, at selv trofælle partifæltere gød imod ham. I løbet af sin anden præsidentperiode har Donald Trump i vid udstråkning kunnet agere uden nævneværdig modstand fra Kongress en, hvor republikanerne har flertal i begge kamre.

Men nu viser der sig revner i den hidtidige opbakning fra hans egne partifæltere.

"Det løser ud til, at de republikanske senatorer er blevet ægte fortørnede over den behandling, som Trump har givet til nogle af deres kolleger," siger hun ifølge Den amerikanske præsident har offentligt støttet modkandidater til de af hans egne partifæltere, han betragter som illoyale, med konkrete politiske konsekvenser til følge. Den mangeére senator Bill Cassidy fra Louisiana tabte blandt andet sit opstillingsvalg i lørstdags efter at have mistet Trumps gunst.

Tilsvarende har Trump kastet sin suppt bag MAGA-kandidaten Ken Paxton, der i Texas udfordrer den erfarne senator John Cornyn. Republikanernes leder i Senatet, John Thune, har erkendt, at disse beslutninger kun har været med til at forstærke reaktionerne fra flere af de øvrige partifælters. Det, der dog for alvor ser ud til at have udøslagtå den kraftigste reaktion, er det forøjlg Trump mandag indgik med sit eget justitsministerium.

Den pågældende aftale indebærer, at Trump opgiver et søgsmål på 10 milliarder dollars mod den amerikanske regering, som til gengæld lover ikke at investigating hans skatteforhold. Hertil oprettes en fond på knap 1,8 milliarder dollars – svarende til cirka 11,5 milliarder kroner – til udbetaling af erstatning til det, der beskrives som ofre for politisk motiveret retsforvørelse. Den tidligere leder af Senatet, Mitch McConnell, kaldte aftalen 'komplet idiotisk og moralsk forkasteligt'.

Republikaneren Don Bacon i Repræsentanternes Hus har erklæret sig villig til at anvende Kongressens beføjelser til at blokere fondsmidlerne. Da der er under et halvt år til midtvejsvalget, og den amerikanske befolkning generelt er presset af stigende leveomkostninger, kan den interne strid vise sig at have reelle politiske konsekvenser for det republikanske parti





