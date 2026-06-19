Partierne bag den grønne trepart indgår aftale om ny model for landbrugets kvælstofudledninger

Partierne bag den grønne trepart har indgået en aftale om en ny model for reguleringen af landbrugets kvælstofudledninger i 2027. Aftalen er den første miljø- og naturaftale under den nye regering.

Partierne bag den grønne trepart har indgået en aftale om en ny model for reguleringen af landbrugets kvælstofudledninger i 2027. Med den nye model afsættes 1,23 milliarder kroner til kompensation, der skal 'nedbringe landbrugernes tab'.

Aftalen er den første miljø- og naturaftale under den nye regering. Kompensationen til landbruget skal 'sikre balance mellem omkostninger og kompensation', lyder det videre. Aftalen er den første miljø- og naturaftale under den nye regering og for bordenden har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S) siddet.

- Vi løser et problem, som er blevet skabt gennem årtiers politisk svigt, hvor for meget kvælstof på landbrugets marker har ført til iltsvind og ødelagt levesteder for fisk, muslinger og planter. Christian Rabjerg Madsen ser nu frem til, at der gøres op med 'forureningen af kvælstof, så vi igen kan se torsken, skrubben og ålen svømme rundt i vandet'.

Ifølge ministeriet vil den nye reguleringsmodel fjerne to tredjedele af de udledninger, der skal væk for at genoprette et sundt liv under havets overflade. Den ny aftale afsætter blandt andet også 2,2 milliarder kroner, så Naturstyrelsen fra 2027 til 2030 kan gennemføre en række sammenhængende vådområdeprojekter. Bag den grønne trepart står de fire regeringspartier samt Venstre, Liberal Alliance og De Konservative.

Den politiske aftale om den grønne trepart blev indgået i slutningen af 2024, og efterfølgende blev der oprettet et helt ministerium til at implementere treparten. Med den nye regering er det ministerium blevet omdøbt til Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd og har fået nye områder under sig





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Grønne Trepart Landbrug Kvælstofudledninger Miljø Og Natur Politisk Aftale

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