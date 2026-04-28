Partier opfordrer til fælles forhandlinger om regeringsgrundlag

SF’s formand opfordrer til, at de fire regeringsforhandlende partier samles om forhandlingsbordet for at finde frem til et regeringsgrundlag. Økonomisk politik fortsat en central udfordring.

Forhandlingerne om en ny regering i Danmark nærmer sig et afgørende punkt, hvor de involverede partier bør samles om forhandlingsbordet i stedet for at fortsætte med individuelle drøftelser.

Denne opfordring kommer fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, efter et møde med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), tirsdag formiddag. Olsen Dyhr udtaler, at tiden snart er inde til, at alle fire partier – Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne – sætter sig sammen og forhandler om et potentielt regeringsgrundlag. Selvom hun understreger, at man endnu ikke er nået dertil, opfordrer hun kraftigt til, at partierne bevæger sig i den retning.

Den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, udtrykker et lignende håb om, at et regeringsgrundlag er inden for rækkevidde, og at man snart bør kunne afslutte forhandlingerne som et samlet hold. Han bemærker, at de forhandlende parter er ved at finde frem til en fælles økonomisk politik, hvilket har været en af de største udfordringer i processen.

Lidegaard forventer, at en løsning kan være på plads inden for overskuelig tid, og at både partierne og befolkningen ønsker at se fremdrift. Mandagens forhandlinger på Marienborg, statsministerens embedsbolig, involverede Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, og Mette Frederiksen. Løkke Rasmussen understreger, at en potentiel ny regering under Frederiksens ledelse skal føre en offensiv økonomisk reformpolitik, og at Moderaterne skal opnå enighed med Frederiksen om dette.

Han beskriver det som et første møde efter flere uger, hvor de for alvor kunne begynde at diskutere og forhandle om Moderaternes krav til den økonomiske politik. Dette fokus på økonomisk politik er afgørende, da tidligere statsministre som Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen har oplevet politiske tilbageslag på grund af uenigheder om økonomiske spørgsmål. Løkke Rasmussen antyder, at han er opmærksom på denne historiske kontekst og ønsker at undgå en lignende skæbne.

Han er dog fast besluttet på at sikre, at en ny regering fører en økonomisk politik, der er i overensstemmelse med Moderaternes visioner. Det er tydeligt, at den økonomiske politik udgør en central barriere, der skal overvindes for at danne en stabil og holdbar regering. Forhandlingerne er præget af en balancegang mellem at finde fælles fodslag på centrale politikområder og samtidig respektere de enkelte partiers politiske profiler og vælgerbaser.

Socialdemokratiet, som det største parti, har en naturlig ledende rolle i processen, men er afhængig af støtte fra de andre partier for at kunne danne en regering. SF og De Radikale har begge en tradition for at prioritere sociale hensyn og grøn omstilling, mens Moderaterne lægger vægt på økonomisk ansvarlighed og reformer. At forene disse forskellige prioriteter kræver kompromiser og en villighed til at se ud over de kortsigtede politiske interesser.

Den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, står over for en betydelig opgave i at navigere disse komplekse forhandlinger og finde en løsning, der kan sikre et bredt politisk grundlag for en ny regering. Spørgsmålet er, om partierne kan finde en fælles platform, der er tilstrækkelig bred til at sikre stabilitet og handlekraft i de kommende år. Den fortsatte dialog og viljen til at indgå kompromiser vil være afgørende for at undgå en politisk krise og sikre en effektiv regering for Danmark





jppolitik / 🏆 23. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regeringsforhandlinger Mette Frederiksen SF De Radikale Moderaterne Økonomisk Politik Politiske Forhandlinger

United States Latest News, United States Headlines

