Paraguay og Tyrkiet mødte hinanden i VM i fodbold, hvor Paraguay vandt 1-0. Den nye regel er, at spillere ikke må tildække munden, når de siger noget til spillere fra modstanderholdet. Paraguays landstræner frygter, at fodbold mister sin essens, hvis reglen bliver strikt udført.

Paraguay s træner frygter, at fodbold mister sin essens, efter at spiller blev smidt ud for at tildække munden. Paraguay og Tyrkiet mødte hinanden i VM i fodbold, hvor Paraguay vandt 1-0.

Den nye regel er, at spillere ikke må tildække munden, når de siger noget til spillere fra modstanderholdet. Præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund, Gianni Infantino, pressede tidligere på for at få reglen indført, efter en incident i en Champions League-kamp. Reglen blev godkendt af fodboldens regelorgan Ifab i april. Paraguays landstræner, Gustavo Alfaro, accepterer, at den nye regel blev brudt, men han er ikke en stor tilhænger af reglen.

Han frygter, at fodbold mister sin essens, hvis reglen bliver strikt udført. Paraguay havde vundet kampen 1-0, selv om en af deres spillere blev smidt ud for at tildække munden. Den smidte spiller, Miguel Almiron, havde sagt undskyld til sine holdkammerater for sin fejl. Han vidste godt, hvilken situation han med sin handling efterlod sine holdkammerater i.

Ifab har fastlagt, at spillere skal smides ud, hvis de dækker deres mund, når de siger noget til spillere fra modstanderholdet. Paraguays landstræner mener, at reglen er for strik og at fodbold mister sin essens, hvis den bliver udført på den måde. Han frygter, at spillere ikke længere vil kunne udtrykke deres mening, hvis de bliver smidt ud for at tildække munden.

Fodbolden er en sport, hvor der er friktioner, slagsmål og sammenstød, og Paraguays landstræner mener, at reglen kan gøre sporten lidt mere kedelig. Han håber, at reglen bliver tilpasset, så spillere ikke længere bliver smidt ud for at tildække munden. Han frygter, at fodbold mister sin essens, hvis reglen bliver strikt udført. Paraguay havde vundet kampen 1-0, selv om en af deres spillere blev smidt ud for at tildække munden.

Den smidte spiller, Miguel Almiron, havde sagt undskyld til sine holdkammerater for sin fejl. Han vidste godt, hvilken situation han med sin handling efterlod sine holdkammerater i. Ifab har fastlagt, at spillere skal smides ud, hvis de dækker deres mund, når de siger noget til spillere fra modstanderholdet. Paraguays landstræner mener, at reglen er for strik og at fodbold mister sin essens, hvis den bliver udført på den måde.

Han frygter, at spillere ikke længere vil kunne udtrykke deres mening, hvis de bliver smidt ud for at tildække munden. Fodbolden er en sport, hvor der er friktioner, slagsmål og sammenstød, og Paraguays landstræner mener, at reglen kan gøre sporten lidt mere kedelig. Han håber, at reglen bliver tilpasset, så spillere ikke længere bliver smidt ud for at tildække munden. Han frygter, at fodbold mister sin essens, hvis reglen bliver strikt udført





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