Par sagsøger Ankestyrelsen for diskrimination i fertilitetssag

To par har indledt en principiel juridisk kamp mod det danske system, efter at være blevet nægtet adgangen til fertilitetsbehandling på grund af deres psykiske helbredshistorik.

Monica Falkenberg og hendes partner har sammen med et andet par sagsøgt Ankestyrelsen, da de mener, at myndighederne har overtrådt både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Handicapkonventionen. Sagen, som nu behandles ved retten i Kolding, belyser en kompleks problemstilling, hvor tidligere diagnoser kan blive en permanent hindring for drømmen om at stifte familie, selv når personerne i dag vurderes som stabile og egnede.

For Monica Falkenberg og hendes mand handler sagen om retten til at blive set som hele mennesker frem for blot at være summen af deres journalnotater. Monica har gennemgået et hårdt forløb, der startede med en alvorlig nyresygdom, som krævede en transplantation. I kølvandet på dette sygdomsforløb blev hun i 2012 diagnosticeret med borderline, panikangst og OCD.

Hendes partner kæmper med eftervirkningerne af sin tid som udsendt soldat i Irak, hvilket har resulteret i en PTSD-diagnose og betydet, at han i dag er i fleksjob. Selvom begge har haft store udfordringer, understreger Monica, at de i dag besidder de nødvendige ressourcer, kærligheden og de stabile rammer, der skal til for at give et barn en tryg opvækst.

Hun har ikke været i behandling i psykiatrien siden 2013, og en privat psykiater har endda vurderet, at hun ikke længere lider af psykiske lidelser. Kritikken mod Ankestyrelsen går primært på, at vurderingen af deres forældreevne er sket på et rent skriftligt grundlag. Parrene har aldrig haft en direkte samtale med de beslutningstagere, der har stemplet dem som uegnede.

Monica og hendes partner har endda fremlagt udtalelser fra to uafhængige psykologer, der begge konkluderer, at parret ikke er uegnede som forældre, men disse faglige vurderinger er blevet ignoreret af myndighederne. Dette har ført til en situation, hvor alt er låst; de kan hverken få fertilitetsbehandling, adoptere eller blive plejeforældre, hvilket efterlader dem i en følelse af total magtesløshed over for systemet.

Processen i Danmark er indrettet således, at Region Syddanmark på vegne af alle landets regioner træffer den første afgørelse, hvis en læge på en fertilitetsklinik er i tvivl om et pars forældreevne. Denne proces baserer sig på oplysninger fra kommunen, egen læge og psykiatrien. Hvis man er uenig i regionens beslutning, kan man klage til Ankestyrelsen. I dette specifikke tilfælde har Ankestyrelsen fastholdt, at parrets vanskeligheder er varige og fortsat kræver opmærksomhed i hverdagen, hvilket danner grundlag for afslaget.

Advokat Viktor Kieler Herskind fra Pramming Advokater fører sagen og argumenterer for, at der er tale om direkte diskrimination på grund af psykiske handicap. Han påpeger, at retten til et familieliv er grundlæggende, og at adgangen til fertilitetsbehandling skal være lige for alle. Et centralt punkt i retssagen er adskillelsen mellem arbejdsevne og omsorgsevne.

Herskind mener, at det er en fejlslutning af myndighederne at antage, at fordi en person ikke er i stand til at varetage et fuldtidsjob på grund af sit handicap, så kan vedkommende heller ikke varetage rollen som forælder. Han understreger, at menneskers funktion i et professionelt arbejdsmiljø ofte er meget forskellig fra deres funktion og omsorgsevne i hjemmet sammen med deres nærmeste





