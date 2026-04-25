Par, der bor sammen, deler også mikrobiom – med både positive og negative effekter på helbredet

Forskning viser, at par, der bor sammen, ofte har et mere ensartet mikrobiom end personer, der ikke bor sammen. Dette gælder for tarmens, mundens og hudens mikrobiom. Mens nogle af de delte bakterier kan gavne helbredet, kan andre have negative effekter. Forskere understreger behovet for mere forskning for at forstå de konkrete sundhedseffekter.

Når vi bor sammen med en partner, deler vi ikke kun hjem, livsstil og interesser, men også en lang række mikroskopiske organismer, der lever på og i vores krop.

Disse mikrober, der kaldes mikrobiom, kan have både positive og negative effekter på vores sundhed. Forskning viser, at par, der bor sammen, ofte har et mere ensartet mikrobiom end personer, der ikke bor sammen. Dette gælder især for tarmens mikrobiom, men også for mundens og hudens mikrobiom. Det er kendt, at tarmens mikrobiom har stor betydning for vores helbred, og at et varieret mikrobiom er forbundet med en lavere risiko for sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme.

Men det er ikke kun positivt. Nogle af de bakterier, som par deler, kan have forskellige effekter på helbredet, og det samme bakterie kan have forskellige effekter hos forskellige mennesker. Dette viser, hvor komplekst tarmens mikrobiom er og hvor forskelligt det kan påvirke vores helbred. Når vi kysser vores partner, udveksler vi også spyt og dermed bakterier.

Selvom mange bakterier hurtigt skylles væk fra munden og ned til tarmen, bliver nogle, især på tungen, mere permanente. Disse bakterier kan beskytte mod caries og har antiinflammatoriske egenskaber, hvilket betyder, at de kan dæmpe kroniske betændelsestilstande i kroppen. En af de bakterier, som par ofte deler, er Neisseria. Nogle Neisseria-bakterier kan være skadelige og give anledning til sygdomme som meningitis, mens andre arter faktisk beskytter mod de sygdomsfremkaldende varianter.

Selvom det er en god idé at undgå at kysse en person, der er syg, viser det sig, at et kys også kan overføre mange gavnlige bakterier. Der er behov for mere forskning for at forstå, hvilken samlet betydning det har for helbredet at dele disse bakterier med sin partner. På huden findes også et mikrobiom, der påvirkes af faktorer som vejr, klima og de produkter, vi bruger.

Forskning viser, at par, der bor sammen, har et mere ensartet hudmikrobiom end personer, der ikke bor sammen. Dette skyldes, at vi sover i samme seng, bevæger os i de samme rum og rører de samme overflader. Effekten af at leve sammen på hudens mikrobiom er så markant, at forskere ved hjælp af computermodeller har kunnet identificere par baseret på deres hudmikrobiom.

Selvom det kan lyde bekymrende at dele bakterier med sin partner, er der som regel ingen grund til bekymring. De fleste bakterier er harmløse og kan endda gavne vores sundhed. Men det er vigtigt at huske, at forskningen stadig er i gang, og at der er behov for mere forskning for at forstå de konkrete sundhedseffekter af at dele mikrobiom med sin partner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny forskning viser overraskende fordele ved smalltalkForskning tyder på at folk undervurderer glæden og de sundhedsmæssige fordele ved tilsyneladende kedelige samtaler som smalltalk. Undgåelse af disse interaktioner kan betyde at man går glip af et humørløft og socialt velvære.

Read more »

Diverse Nyheder: Fra Stil til Politik og ForskningEn samling af forskellige nyheder, der dækker emner som Ask Holmegaards stil, VM-diskussioner, Trumps popularitet, ensomhed, chimpanser og Eurovision.

Read more »

Diverse Nyheder: Fra Stil til Politik og ForskningEn samling af forskellige nyheder, der dækker emner som Ask Holmegaards stil, VM-diskussioner, Trumps popularitet, ensomhed, chimpanser og Eurovision.

Read more »

Ny forskning afviser sammenhæng mellem paracetamol og autismeDansk forskning baseret på data fra 1,5 millioner børn viser ingen sammenhæng mellem gravides brug af paracetamol og risikoen for autisme hos børn. Resultaterne modsiger tidligere bekymringer rejst af amerikanske myndigheder.

Read more »

Ny forskning vender op og ned på landbruget: Det er ikke landmandens skyldNy forskning vender op og ned på landbruget.

Read more »

Udseende er ikke alt: Ny forskning udfordrer looksmaxxing-trendenNy forskning viser at personlighed og autenticitet vægtes højere end perfekt udseende, og udfordrer den stigende trend med looksmaxxing, hvor især unge mænd forsøger at optimere deres udseende.

Read more »