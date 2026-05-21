Pant på grænsehandlens dåser: Jens Bonde Jantzen forbereder sig på fremtiden

Jens Bonde Jantzen, der er chauffør for grænsehandlende, er spændt på nye regler for pant. Han mener, at der skal laves en effektiv løsning, hvor danskere kan aflevere pant fra Tyskland hjemme. Jens Bonde Jantzen håber, at der laves en løsning, hvor man kan fragter pant tilbage til Tyskland, men han er opmærksom på, at det kan blive noget fedtet.

Jens Bonde Jantzen, der er chauffør for grænsehandl ende, er spændt på nye regler for pant. Han kører omkring 300 passagerer ned til grænsehandl en hver måned og følger debatten om pant tæt.

Efter en ny, tysk dom, som kan betyde pant på grænsehandlens dåser, forbereder han sig på fremtiden. Han mener, at der skal laves en effektiv løsning, hvor danskere kan aflevere pant fra Tyskland hjemme. Jens Bonde Jantzen håber, at der laves en løsning, hvor man kan fragter pant tilbage til Tyskland, men han er opmærksom på, at det kan blive noget fedtet. Han mener, at det giver god mening, at grænsehandlen også skal have pant på deres varer.

Jens Bonde Jantzen mener, at det er vigtigt, at der findes en god løsning for, at man kan aflevere panten på tværs af landegrænser. Ellers ender dåser alligevel i naturen, når de kommer til Danmark. Han har observeret en udvikling, hvor det i mindre grad er drikkevarer, der købes. Det er ikke længere kun sodavand og slik, som fylder.

Det er også varer som almindelig mad, kød, vaskemiddel og tobak. Jens Bonde Jantzen mener, at det vil være stabilt med kunder, der vil til grænsen trods pant på dåser og flasker. Han mener, at det er fem til seks kunder per tur, der har det maksimale antal rammer med hjem i dag. Jens Bonde Jantzen har haft kontakt med Miljøorganisationen, men de har ikke reageret på henvendelser om den manglende pant i grænsehandlen.

Pant på grænsehandlens drikkevarer er dog i alle tilfælde formentlig en ting, kunder skal vænne sig til før eller siden. Ifølge en affaldsforordning fra 2024 er det nemlig vedtaget, at der fra 2029 skal opkræves pant af dåser og flasker i alle EU-lande





