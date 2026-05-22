Paedofile Jeffrey Epsteins tidligere assistent afslører tre nye navne på overgrebspersoner

En mangeårig assistent for Jeffrey Epstein har afsløret tre nye navne på formerede overgrebspersoner i den afdøde sexforbryders netværk. Hun gjorde det under en lukket høring i det amerikanske kongresudvalg, der efterforsker Epsteins forbrydelser.

Den republikanske formand for House Oversight Committee, James Comer, siger, at de tre navne ikke på forhånd var kendt, og at dette er det mest afgørende og produktive interview, de har haft, indtil videre. Sarah Kellen, Epsteins tidligere assistent, var indkaldt til en høring, hvor hun fortalte, at hun blev seksuelt og psykisk misbrugt af Epstein. Hun hævder, at overgrebene foregik ugentligt og var voldelige.

Den tidligere præsident Bill Clinton og hans hustru, Hillary Clinton, er blevet afhørt af kongresudvalget, som ledes af Republikanerne og undersøger personer med forbindelse til Epstein. Demokraterne mener, at kongresudvalgets undersøgelse bliver brugt som politisk våben til at angribe USA's præsident Donald Trumps politiske modstandere





