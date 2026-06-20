Özlem Cekic kritiserer SF‑formandens håndtering af Metoo‑sagen omkring Thomas Nystrøm

Tidligere SF‑medlem Özell Cekic sætter fokus på, hvordan partiet har behandlet anklagerne mod Thomas Nystrøm, og stiller spørgsmål ved Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte den tidligere kritiserede rådgiver.

Det er ikke længere selve anklagelsen, men den måde, som partiet har håndteret sagen, der nu trænger frem som hovedtema, ifølge den tidligere SF‑folketingsmedlem Özell Cekic.

På Bornholm, hvor SF‑formand Pia Olsen Dyhr holdt sin tale ved Folkemødet, blev hun konfronteret med en demonstration fra Lotte Kofoed, en kaldet rådgiver på Frederiksberg, som har anklaget den nye personlige rådgiver Thomas Nystrøm for seksuelle krænkelser. Demonstrationen førte til, at sagen fik en helt ny dynamik, og den blev hurtigt omdannet til en mediestorm, som både har grebet partiet og dets ledelse.

Cekic har hidtil været tilbageholdende med at udtale sig om den interne SF‑proces, men har i et nyt interview med programlederen Tony Scott gjort sine holdninger tydelige.

"Det her er torskedumt, for at være helt ærlig, og jeg forstår ikke, hvordan Pia Olsen Dyhr kunne begå så en fejl," udtalte hun. Hun kritiserer både valget af Nystrøm, der har været i centrum for en #metoo‑sag, og den måde, hvorpå partiet har forsøgt at balancere principper om genoprettelse med krav om ansvarlighed.

Cekic påpeger, at selvom Dyhr mener, at alle - også mænd anklaget i #metoo‑sager - fortjener en chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så er spørgsmålet, om dette er en naturlov eller en menneskeret: "Skal man have lov til at vende tilbage til den samme arbejdsplads efter anklager om overgreb?

" , , , , , , , , , , , , - - - 4 5 ullullullululullullulullullullullulullullullullullullullullullulullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullul P. Erfarende marrid, diskuteret af de andre paneldeltagere Joachim B. Olsen og Torsten Schack. Dyhrs udtalelse om, at hun ønsker at give Nystrøm en ny chance, står i skarp kontrast til Cekics syn på, at partiets beslutning er "ekstremt forkert" og kan undergrave tilliden til SF.

Cekic forudser, at sagen vil blive ved med at sammensurfe partiets image så længe, den ikke behandles med klarhed og gennemsigtighed. Hun påpeger, at alle politikere på et tidspunkt vil stå over for kritik, men at Dyhr har investeret 12 år i at fremme regeringens projekter og nu risikerer, at alt dette bliver overskygget af en enkelt fejlvurdering.

"Hun har kæmpet for at få SF i gang, men har med denne beslutning risikeret at sætte partiet i en krise," sagde Cekic. B.T. har søgt kommentarer fra SF's pressechef, Sigrid Rasmussen, som har svaret, at partiet i øjeblikket ikke har kommentarer{a} til : : : .

Cekics kritik har sat gang i en bredere debat indenfor SF om, hvordan partiet skal håndtere lignende sager i fremtiden, og om man skal have en klarere politik for ansættelse af personer, der er blevet anklaget for krænkende adfærd.





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