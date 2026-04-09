Overskydende skat 2026: Pengene er på vej!

Årsopgørelsen for 2025 er klar, og udbetalingen af overskydende skat begynder i slutningen af april 2026. Læs om hvordan du modtager pengene, og hvad du skal være opmærksom på.

Tidspunktet nærmer sig med hastige skridt, og forventningens glæde spreder sig blandt mange danskere. Det er en af årets mest imødesete økonomiske begivenheder, en periode hvor spændingen er til at føle på. En besked fra Skat testyrelsen kan nemlig være lig med en velkommen indsprøjtning af midler på bankkontoen, og for nogle kommer det på et særdeles belejligt tidspunkt.

Efter en periode med stigende priser på varer og tjenesteydelser og et generelt pres på privatøkonomien, kan selv et beskedent beløb gøre en mærkbar forskel i hverdagen. Derfor er der mange, der i disse uger holder ekstra godt øje med deres årsopgørelse. Årsopgørelsen for indkomståret 2025 blev gjort tilgængelig i TastSelv på skat.dk den 23. marts, og nu er vi tæt på det tidspunkt, hvor de overskydende skattekroner begynder at finde vej til danskernes konti. Udbetalingen af overskydende skat starter nemlig den 24. april 2026.\Processen er gjort så enkel som muligt. Hvis man har penge til gode, sker udbetalingen automatisk. Det betyder i praksis, at man som udgangspunkt ikke behøver at foretage sig noget for at modtage pengene. Skattestyrelsen klarer det hele for dig. Har man derimod valgt at gå ind og rette i sin årsopgørelse, kan der forekomme en mindre forsinkelse. Årsagen er, at de foretagne ændringer først skal behandles og godkendes, før det korrekte beløb kan udbetales. Det er en del af den grundige kontrol, der sikrer, at alt er, som det skal være. Selvom udbetalingen for mange sker helt automatisk, er det altid en god idé at gennemgå årsopgørelsen med omhu. Fejl i eksempelvis fradrag eller renteoplysninger kan have betydning for det endelige resultat. Det gælder uanset, om man forventer penge tilbage, eller om der er risiko for at skulle betale restskat. En omhyggelig gennemgang kan potentielt undgå ubehagelige overraskelser.\For mange danskere falder udbetalingen på et tidspunkt, hvor økonomien stadig er under pres. Inflationen er stadig en faktor, og mange familier kæmper med at få enderne til at mødes. Derfor vælger en del at bruge pengene på nødvendige udgifter i hverdagen, såsom dagligvarer, husleje eller andre uundgåelige omkostninger. Andre benytter lejligheden til at spare op, enten på en opsparingskonto eller i aktier og obligationer, med henblik på fremtidige investeringer eller som en buffer mod uforudsete udgifter. Nogle vælger også at nedbringe deres gæld, enten i form af forbrugslån, kreditkortgæld eller boliglån. Uanset hvordan man vælger at disponere over pengene, er der god grund til at holde øje med sin konto i slutningen af april, hvor en ekstra indbetaling kan være på vej. Det er en kærkommen mulighed for at få lidt luft i økonomien eller at tage hul på nogle af de drømme, man har sat på pause på grund af økonomiske begrænsninger. Det er en begivenhed, der hvert år skaber forventning og glæde i mange hjem





Skat Årsopgørelse Overskydende Skat Udbetaling Økonomi

