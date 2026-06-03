Overfald på retspsykiatrisk afdeling i Aalborg: It-system fejler, personalet udsat for vold

En patient overfaldt flere medarbejdere på en retspsykiatrisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital. It-leverandøren fortæller om alarmens svigt, og der rejses nu spørgsmål om ansvarlighed.

Søndagen den 15. oktober 2023 skete en alvorlig hændelse på den retspsykiatriske afdeling ved Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i Aalborg Øst. Ifølge医院's meddelelse og efterfølgende beretninger fra involverede medarbejdere, overfaldt en patient, der var indlagt på afdelingen, flere af medarbejderne.

Overfaldet resulterede i, at personalet måtte sendes hjem med både fysiske og psykiske skader. Det er et skænderi, som har sat fokus på sikkerheden på steder, hvor patienter med potentielt voldelige tilbøjeligheder behandles. Aftensbladet har tidligere beskrevet lignende hændelser i danske psykiatriske afdelinger, hvilket har rejst debat om personalets sikkerhed og kapacitet til at håndtere krænkende patienter. Hændelsen har fået store konsekvenser for de involverede medarbejdere, der nu er under behandling for deres skader.

Den nødvendige redegørelse om, hvad der forløb under overfaldet, har nu fået et nyt dims, da det er kommet frem, at afdelingens overfaldsalarm - et kritisk sikkerhedsinstrument - svigtede under hændelsen ifølge en it-leverandør, der har analyseret systemet. Ifølge deres tekniske Aftale skal alarmen, når den aktiveres, umiddelbart sende et signal til et centraliseret sikkerhedsteam eller politiet. I dette tilfælde skete der en forsinkelse på flere minutter, hvilket postponerede den hurtigehjælps indsats.

Denne fejlfunktion har foruroliget både personalet og ledelsen, da det har vist, at tekniske redskaber, der skal sikre en lynhurtig respons til voldshændelser, ikke fungerer som absolute. Ifølge kilder fra it-afdelingen er der nu iværksat en fejlfindingsprocedure for at bestemme årsagen til alarmens svigt, enten teknisk Nedbrud, menneskelig fejl eller en kombination af begge dele. Samtidig er der Tale om, at systemet tidligere har haft lignende Utilsigtet funktionsfejl, hvilket har fået personalet til at mistro systemet.

Hændelsen har udløst en ny debat om ansvarsforflygtigelse og sikkerhedskultur på danske sygehusafdelinger, især dem med patienter, der udgør en potentiel risiko. Fagforeninger som FOA og Prosa har allerede kaldt for en uafhængig granskning af sikkerhedspolitikkerne og it-systemerne på retspsykiatriske og andre krænkelsesramte afdelinger. De stiller spørgsmålstegn ved, om der er tilstrækkelige Midler til vedligeholde sikkerhedsudstyr, og om der er et tilstrækkeligt antal oplært sikkerhedspersonale.

Desuden rejses der spørgsmål om, om patienternes vurdering og Risikostyring leves op til moderne standarder, og om der er forringe de terapeutiske forhold, når sikkerheden prioriteres. Statsministeriet har indtil videre ikke kommenteret, men Sundhedsministeriet har varslet, at man vil følge udviklingen tæt og muligvis indkalde til drøftelser med hospitalsledelser, fagforeninger og myndighederne. Der抗衡 mellem at give patienter en værdig behandling og samtidig sikre, at personalet kan udføre deres arbejde uden Frygt for Overgreb.

Debatten forventes at blive intenst i de kommende uger, især i lyset af, at lignende hændelser er blevet rapporteret i en række andre Regioner





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Overfald Retspsykiatrisk Aalborg Universitetshospital It-Alarm Ansvarsforflygtigelse Personale Sikkerhed

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