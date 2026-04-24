Overbelastet elnet: Urealistiske datacenterprojekter blokerer for grøn omstilling

Køen til elnettet er overbelastet med ansøgninger fra datacentre, hvoraf mange aldrig bliver realiseret. Det skaber bekymring for, at det blokerer for andre projekter med en klar klimagevinst, og der opfordres til skarpere prioritering og finansieringsgebyrer.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyningen til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Denne udvikling har dog skabt en betydelig belastning på elnettet, og der er et stigende behov for en langt skarpere prioritering af projekter i køen til tilslutning. Udviklere indsender i stigende grad ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom mange af disse projekter reelt set aldrig bliver realiseret. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen for at frigøre kapacitet til mere gennemførlige initiativer.

Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark og benytte sig af landets strømforsyning. Situationen er blevet så alvorlig, at Energinet i starten af marts midlertidigt stoppede for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø. Især den voksende efterspørgsel efter generativ AI, som eksemplificeret ved Copilot og ChatGPT, har bidraget til denne udvikling.

Datacentre tegner sig nu for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet – elnettets hovedåre – og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og påpeger, at 14 GW er en enorm kapacitet. Hun tilføjer, at en politiker, der konfronteredes med denne kø, med rette ville overveje drastiske foranstaltninger.

Der er en reel risiko for, at de mange urealistiske projekter blokerer for andre initiativer med en klar klimagevinst. Datacenter Industrien erkender nu, at en betydelig andel af de ansøgninger, der er indsendt af datacentre, repræsenterer projekter, som aldrig vil blive til virkelighed. Dette indikerer en grad af spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar til implementering.

For at afhjælpe situationen foreslås det, at der indføres et finansieringsgebyr på 10 kr/W for at komme i kø, hvilket potentielt kan reducere antallet af urealistiske ansøgninger eller generere midler til nødvendige udvidelser af elnettet, herunder kraftværker. Derudover foreslås det, at der stilles en bankgaranti for alle udgifter, som Energinet og/eller netselskabet har til beregninger, projektledelse og materialer, før arbejdet påbegyndes.

En anden overvejelse er, om Danmark bør begrænse antallet af datacentre til et niveau, der svarer til landets faktiske dataforbrug. Diskussionen understreger behovet for en mere ansvarlig og realistisk tilgang til planlægningen af fremtidens elnet og datainfrastruktur





