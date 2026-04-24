Overbelastet elnet: Umodne datacenterprojekter blokerer for grøn omstilling

En voksende kø af urealiserede datacenterprojekter belaster elnettet og risikerer at forsinke grønne initiativer. Datacenter Industrien erkender spekulativ adfærd og opfordrer til skarpere prioritering.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyningen til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre i den seneste tid, og regionen huser nu den største koncentration af disse i hele Danmark.

Denne udvikling sætter et enormt pres på elnettet, og der er et stigende behov for en langt mere skarp prioritering af projekter, der venter på tilslutning. Udviklere indsender i stigende grad ansøgninger til Energinet om strømtilslutning til datacentre, selvom mange af disse projekter reelt set aldrig bliver realiseret. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen for at frigøre kapacitet til mere konkrete og gennemførlige initiativer.

Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig og forbruge strøm i Danmark. Situationen er så alvorlig, at Energinet i starten af marts måtte indstille modtagelsen af nye tilslutningsanmodninger til den 60 GW lange kø. Især den eksplosive vækst inden for generativ AI, som eksemplificeret ved teknologier som Copilot og ChatGPT, har bidraget til denne udvikling.

Datacentre tegner sig nu for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet – elnettets primære infrastruktur – og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og pointerer, at 14 GW er en enorm kapacitet. Hun forestiller sig, at politikere vil reagere på denne situation og søge løsninger.

Dzanic påpeger, at den lange kø risikerer at blokere for andre projekter, der har en klar positiv indvirkning på klimaet. Datacenter Industrien erkender nu, at en betydelig andel af de ansøgninger, der er indsendt af datacentre, repræsenterer projekter, som sandsynligvis aldrig vil blive gennemført. Dette indikerer en form for spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet i elnettet uden at have modne projekter klar til implementering. Denne praksis binder værdifuld kapacitet og forsinker potentielt mere bæredygtige og realistiske projekter.

Det er afgørende, at Energinet og Datacenter Industrien samarbejder om at udvikle en mere effektiv og gennemsigtig proces for at prioritere projekter i køen, således at ressourcerne allokeres til de mest lovende og klimavenlige initiativer. En mere stringent vurdering af projekternes modenhed og realiserbarhed er nødvendig for at sikre, at elnettet udnyttes optimalt og bidrager til en bæredygtig fremtid.

Derudover er der behov for en politisk debat om, hvordan man kan styre efterspørgslen efter strøm fra datacentre og sikre, at den er i overensstemmelse med Danmarks klimamål og energiforsyningssikkerhed





