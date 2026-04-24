Overbelastet elnet truer grøn omstilling: Umodne datacenterprojekter blokerer for fremtiden

Den stigende efterspørgsel efter strøm til datacentre, især drevet af AI, skaber flaskehalse i elnettet. Umodne projekter reserverer kapacitet og blokerer for mere bæredygtige initiativer. Der er behov for en skarpere prioritering og politisk styring.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, er afgørende for at sikre strømforsyning til virksomheder i området. Syddanmark har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den aktuelle situation i elnettet er dog præget af en overvældende efterspørgsel, hvilket har ført til en propfyldt kø af ansøgninger om strømtilslutning. Energinet har endda midlertidigt stoppet modtagelsen af nye tilslutningsanmodninger. En betydelig del af denne efterspørgsel stammer fra datacentre, drevet af den stigende popularitet af generativ AI som Copilot og ChatGPT, der nu tegner sig for 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet.

Datacenter Industrien advarer om, at mange af de indsendte ansøgninger repræsenterer umodne projekter, der reelt aldrig vil blive realiseret. Dette skaber en situation, hvor spekulation og reservering af kapacitet uden konkrete planer blokerer for mere levedygtige projekter med en klar klimamæssig gevinst. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, understreger alvoren: '14 GW er vanvittigt, og hvis jeg var politiker, ville jeg tænke, at der skal gøres noget ved det.

' Problemet er, at de nuværende kriterier for prioritering i køen er stærkt markedsdrevne, hvor betaling og anciennitet afgør rækkefølgen. Dette rejser spørgsmål om retfærdighed og gennemsigtighed i processen. Der er en stigende bekymring for, at den nuværende situation kan føre til en uhensigtsmæssig allokering af ressourcer, hvor projekter med stor samfundsmæssig værdi kan blive forsinket eller endda stoppet til fordel for mindre relevante initiativer. En løsning, der er demokratisk forankret og baseret på objektive kriterier, er afgørende.

Det bør være politikerne, der træffer de svære beslutninger om prioritering, og ikke enkelte embedsmænd. En mulig vej frem kunne være at give fortrinsret til dansk- eller EU-ejede datacenterprojekter, hvilket ville sikre en større national kontrol og bidrage til at fremme lokale interesser. Det er essentielt at skabe et system, der er transparent, retfærdigt og fokuseret på at maksimere den samlede værdi for samfundet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Den massive datacenter-boom presser Danmarks elnet til bristepunktetNye tal fra Energinet afslører et gigantisk behov for strømkapacitet fra datacentre på hele 14 GW, hvilket skaber debat om samfundsøkonomisk værdi og prioritering af infrastruktur.

Read more »

Elnetværket er overbelastet: Grøn omstilling trues af datacentres strømforbrug og borgernes uvishedStigende efterspørgsel efter strøm, især fra datacentre, har ført til et stop for nye tilslutninger til elnettet. Dette truer den grønne omstilling og skaber usikkerhed for borgere i udpegede energiparkområder.

Read more »

Ulv slog til i baghaven: - Der var bidemærker i den, men den var ikke spistEn tre måneder gammel hundehvalp blev dræbt og slæbt ind i en nærliggende skov, efter en ulv slog til blot få meter fra en landejendom mellem Ramme og Bøvlingbjerg. En vildtkonsulent vurderer, at ulven står bag.

Read more »

Lokomotivførernes fagforbund: Lokalbane var helt uden sikkerhedssystemDen togstrækning i Nordsjælland, hvor der torsdag morgen skete et frontalt sammenstød, har intet sikkerhedssystem.

Read more »

Kø til elnettet overbelastet af urealistiske datacenterprojekterEn voksende kø af ansøgninger til elnettet, især fra datacentre, skaber bekymring og nødvendiggør en skarpere prioritering. Mange projekter er umodne og risikerer at blokere for grønne initiativer.

Read more »

Overbelastet elnet: Umodne datacenterprojekter blokerer for grøn omstillingEn voksende kø af urealiserede datacenterprojekter belaster elnettet og risikerer at forsinke grønne initiativer. Datacenter Industrien erkender spekulativ adfærd og opfordrer til skarpere prioritering.

Read more »