Overbelastet elnet: Spekulative projekter blokerer for grøn omstilling

En voksende kø af urealistiske projekter, primært drevet af datacentre, truer med at forsinke den grønne omstilling og blokere for andre vigtige projekter i elnettet. Datacenter Industrien opfordrer til en skarpere prioritering og en mere realistisk tilgang til ansøgninger om strømtilslutning.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyning til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den aktuelle situation i elnettet er dog præget af en voksende udfordring: en overfyldt kø af projekter, der venter på tilslutning. Udviklere indsender ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom mange af disse projekter er urealistiske og ikke vil blive realiseret. Datacenter Industrien understreger behovet for en langt skarpere prioritering, hvor umodne projekter placeres bagerst i køen. Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark.

Energinet var i marts nødsaget til at lukke for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø. Datacentre, drevet af den stigende efterspørgsel efter generativ AI som Copilot og ChatGPT, tegner sig nu for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og påpeger, at 14 GW er et enormt tal.

Hun advarer om, at en sådan kø kan blokere for andre projekter med en klar klimagevinst. Datacenter Industrien erkender nu, at en betydelig andel af de ansøgninger, der kommer fra datacentre, repræsenterer projekter, der aldrig vil blive realiseret. Dette indikerer en grad af spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar. Problemet er ikke mangel på finansiering, men snarere mangel på tilladelser, materialer, kvalificeret arbejdskraft (projektledere og teknikere), samt igangværende erstatningssager og retssager.

Processen med at få etableret en tilslutning til elnettet kan være langvarig. Først skal kunden henvende sig til netselskabet med sine ønsker, hvorefter netselskabet udarbejder et overslag, anviser et tilslutningspunkt, udarbejder en NTA (Net Tilslutnings Aftale) og beregner en bankgaranti. Tiden fra ansøgning til underskrevet NTA og sikret bankgaranti kan variere betydeligt. Anlægstiden er typisk 2-3 år efter indgåelse af aftalen, men kan forlænges betydeligt, hvis projektet kræver udvidelser på Energinets transmissionsnet, hvor anlægstiden i øjeblikket er over 7 år.

Det er vigtigt at forstå, at beregninger før en NTA kun er overslag, og det faktiske projekt først iværksættes, når der er stillet en bankgaranti. Udfordringer som at krydse under motorveje eller jernbaner kan også forsinke processen med yderligere et år eller to





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kø til elnettet overbelastet af urealistiske datacenterprojekterEn voksende kø af ansøgninger til elnettet, især fra datacentre, skaber bekymring og nødvendiggør en skarpere prioritering. Mange projekter er umodne og risikerer at blokere for grønne initiativer.

Read more »

Overbelastet elnet: Umodne datacenterprojekter blokerer for grøn omstillingEn voksende kø af urealiserede datacenterprojekter belaster elnettet og risikerer at forsinke grønne initiativer. Datacenter Industrien erkender spekulativ adfærd og opfordrer til skarpere prioritering.

Read more »

Overbelastet elnet truer grøn omstilling: Umodne datacenterprojekter blokerer for fremtidenDen stigende efterspørgsel efter strøm til datacentre, især drevet af AI, skaber flaskehalse i elnettet. Umodne projekter reserverer kapacitet og blokerer for mere bæredygtige initiativer. Der er behov for en skarpere prioritering og politisk styring.

Read more »

Overbelastet elnet: Spekulation og prioritering af datacentre skaber bekymringKøen til elnettet er overbelastet, især på grund af datacentre. Datacenter Industrien advarer om spekulativ adfærd og opfordrer til en skarpere prioritering af projekter for at undgå at blokere for grønne initiativer.

Read more »

Overbelastet elnet: Urealistiske datacenterprojekter blokerer for grøn omstillingKøen til elnettet er overbelastet med ansøgninger fra datacentre, hvoraf mange aldrig bliver realiseret. Det skaber bekymring for, at det blokerer for andre projekter med en klar klimagevinst, og der opfordres til skarpere prioritering og finansieringsgebyrer.

Read more »

Overbelastet elnet: Spekulative datacentre blokerer for grøn omstillingKøen til elnettet er overbelastet med ansøgninger fra datacentre, hvoraf mange er umodne projekter. Datacenter Industrien advarer om spekulativ adfærd og opfordrer til en skarpere prioritering for at sikre plads til projekter med en klar klimagevinst.

Read more »