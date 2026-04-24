Overbelastet elnet: Spekulative datacentre blokerer for grøn omstilling

Køen til elnettet er overbelastet med ansøgninger fra datacentre, hvoraf mange er umodne projekter. Datacenter Industrien advarer om spekulativ adfærd og opfordrer til en skarpere prioritering for at sikre plads til projekter med en klar klimagevinst.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyning til virksomheder i området. Syddanmark har oplevet en markant tilstrømning af datacentre og huser nu den største koncentration i Danmark.

Den voksende efterspørgsel på strøm til datacentre har dog skabt en kritisk situation i elnettet, hvor køen til tilslutning er overbelastet. Energinet har endda midlertidigt stoppet nye tilslutninger til den 60 GW lange kø. Især den stigende popularitet af generativ AI, som Copilot og ChatGPT, har bidraget til en betydelig stigning i efterspørgslen, hvor datacentre nu tegner sig for 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW til de lokale distributionsnet.

Datacenter Industrien advarer om, at mange af de ansøgninger, der er indsendt til Energinet, vedrører projekter, der reelt aldrig vil blive realiseret. Dette skaber en situation, hvor spekulative udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar, hvilket blokerer for andre projekter med en klar klimagevinst. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, understreger, at 14 GW er en enorm mængde og kræver handling fra politisk hold.

Hun påpeger, at den nuværende kø og de tilhørende mekanismer ikke fungerer optimalt, og at problemet ikke er begrænset til én sektor. Der er behov for en langt skarpere prioritering af projekter i køen til elnettet. Forslag til løsninger inkluderer at pålægge et finansieringsgebyr på 10 kr/W for at komme i kø, hvilket potentielt kan reducere antallet af ansøgninger eller generere midler til udvidelser af elnettet.

Derudover foreslås det at indføre en afgift på hurtigladning af elbiler og ingen afgift på opladning, når der er overskudskapacitet i nettet. Det fremhæves også vigtigheden af at stille en bankgaranti for alle udgifter, som Energinet og netselskaberne har til beregninger, projektledelse og materialer, før arbejdet påbegyndes. Nogle argumenterer for, at almindelige virksomheder, mindre bysamfund og private bør prioriteres i køen frem for energiintensive datacentre og AI-systemer, da disse ikke nødvendigvis er i samfundets interesse





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Datacentre Elnet Energinet Grøn Omstilling AI Prioritering

United States Latest News, United States Headlines

