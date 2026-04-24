Overbelastet elnet: Spekulation og prioritering af datacentre skaber bekymring

Køen til elnettet er overbelastet, især på grund af datacentre. Datacenter Industrien advarer om spekulativ adfærd og opfordrer til en skarpere prioritering af projekter for at undgå at blokere for grønne initiativer.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyning en til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den nuværende situation i elnettet kræver en langt skarpere prioritering af projekter, der venter på tilslutning. Udviklere indsender ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom realiseringen af disse projekter er usikker. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen. Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark.

Energinet blev i starten af marts nødsaget til at lukke for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø. Især den stigende efterspørgsel efter generativ AI, som Copilot og ChatGPT, har ført til, at datacentre nu tegner sig for 14 GW i køen til transmissionsnettet – elnettets hovedåre – og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet.

Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og bemærker, at 14 GW er en enorm kapacitet. Hun tilføjer, at hun som politiker ville være nødt til at handle på situationen. Datacenter Industrien har tidligere advaret om, at den lange kø risikerer at blokere for andre projekter med en betydelig positiv klimaeffekt. Nu erkender organisationen, at en stor del af de ansøgninger, der relateres til datacentre, vedrører projekter, der sandsynligvis aldrig vil blive realiseret.

Dette indikerer en spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have konkrete, modne projekter klar. Spørgsmålet om de resterende 46 GW i den samlede kø på 60 GW er også relevant. Hvis 14 GW til datacentre anses for at være en uforholdsmæssig stor andel, er det vigtigt at undersøge, hvad de resterende projekter består af. Der er et behov for en demokratisk forankret løsning, hvor beslutninger om prioritering ikke træffes af enkelte embedsmænd eller medarbejdere.

De nuværende kriterier er i høj grad markedsdrevne, hvilket betyder, at dem, der har betalt for en tilslutning, har fortrinsret. Dette kan sammenlignes med at bestille en bil, hvor en kunde oplever forsinkelser, mens en anden kunde kan få bilen hurtigere på grund af personlige omstændigheder. Hvis der skal ske forskelsbehandling, skal der være klare og objektive begrundelser for rækkefølgen. Hvis et projekt, der er næsten færdigt, skal stoppes til fordel for et andet, bør det være et politisk valg.

En lov, der prioriterer dansk- eller EU-ejede datacenterprojekter, kunne være en mulig løsning





