Overbelastet elnet: Spekulation med datacentre blokerer for grøn omstilling

Køen til elnettet er fyldt med urealistiske projekter fra datacentre, der blokerer for andre vigtige grønne initiativer. Energinet er nødt til at prioritere skarpere og stoppe spekulationen.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyningen til virksomheder i området. Syddanmark har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den nuværende situation i elnettet kræver en langt skarpere prioritering af projekter i køen til tilslutning. Udviklere indsender ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom realiseringen af disse projekter er usikker. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen. Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark.

Energinet var nødsaget til at lukke for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø i starten af marts. Især den stigende efterspørgsel efter generativ AI, som Copilot og ChatGPT, har ført til, at datacentre nu tegner sig for 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og bemærker, at 14 GW er et enormt tal.

Hun påpeger, at politikere med rette ville overveje at handle på situationen. Datacenter Industrien har tidligere advaret om, at den lange kø kan blokere for andre projekter med en betydelig klimaeffekt. Nu erkender organisationen, at en stor andel af de ansøgninger, der kommer fra datacentre, vedrører projekter, der aldrig vil blive realiseret. Dette indikerer en spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar.

Problemet med 'fantomprojekter' er komplekst. I bedste fald falder de hurtigt ud af køen, men i værste fald medfører de spildt arbejde, der er betalt af en ikke-eksisterende kunde. Den lange ventetid på op til 7 år er en udfordring for alle virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark. Det er afgørende, at virksomheder har en fuldt udarbejdet plan og finansiering på plads, før de ansøger om tilslutning.

Ændringer i miljøgodkendelser eller projektets omfang kan føre til yderligere forsinkelser og spildte ressourcer. En tredjedel af forsinkelserne skyldes dårlig ledelse hos Energinet, en tredjedel skyldes myndighedsbehandling, og en tredjedel skyldes ændringer fra kunderne. Denne situation er ikke holdbar på lang sigt, da den binder arbejdskraft og ressourcer, som Danmark ikke får nogen gevinst af.

Det er muligt, at datacentrene har erkendt dette og derfor opretter projekter, der aldrig bliver til noget, for at sikre sig adgang til elnettet på et senere tidspunkt. Denne strategi kan koste millioner eller milliarder, men kan være en hurtigere vej til tilslutning, hvis et datacenter pludselig bliver ledigt. Hvis et projekt gennemføres uden reelt forbrug, kan Energinet modtage en betaling, men det er ikke sikkert, at den dækker de fulde omkostninger.

I sidste ende er det de andre kunder, der kommer til at betale regningen for at drive en installation uden indtægter





