Over en måned i krise: Sådan reddede danske forskere den historiske Proba-3 mission

En teknologisk nybrudsmisssion med to satellitter, der skulle studere Solens korona, blev pludselig ramt af en alvorlig fejl. Den ene satellit mistede kontakten, batteriet var næsten dødt, og ESA stod i en kritisk situation. Danske forskere fra DTU Space trådte til og fik reddet missionen.

I over en måned hang den storstilede rummission Proba-3 i en tynd tråd. Missionen, som er et teknologisk nybrud, består af to satellitter, der flyver i formation med ekstremt høj præcision.

Pludselig mistede forskerne kontakten til den ene satellit, og det så sort ud for hele projektet. Heldigvis kunne danske forskere fra DTU Space træde til og redde situationen. Det hele startede, da den ene satellit, kaldet koronagrafen, gik i sort og lukkede helt ned. Batteriet var tæt på at være dødt, og solpanelerne vendte væk fra Solen, så batteriet ikke kunne oplades.

ESA's kontrolcenter mistede fuldstændig kontakten med satellitten, som flyver rundt langt borte fra Jorden. Professor John Leif Jørgensen fra DTU Space fortæller: 'Vi blev pludselig kontaktet af ESA, som stod i en virkelig grim situation og spurgte, om vi kunne hjælpe.

' Spørgsmålet var, hvad man gør, når man fuldstændig har mistet kontakten til en satellit langt ude i rummet. Radioen var slukket, og batteriet var næsten dødt. Professor John Leif Jørgensen og hans hold på DTU Space har selv været blandt arkitekterne på teknologien, som gør Proba-3-satellitterne til noget helt unikt. De to satellitter flyver i formation og følger hinanden med ekstremt stor præcision.

På den måde fungerer de som ét langt teleskop, og samtidig kan den ene satellit sørge for at skygge for Solen. Det er verdens første mission, som laver formationsflyvning mellem to satellitter med ekstremt stor præcision. Den ene satellit, kaldet Occulter, sørger for at skygge for Solen og lave en kunstig solformørkelse, så billeder og målinger ikke bliver blændet af selve Solen.

Teknikken med en kunstig solformørkelse er også kendt fra koronagrafer på Jorden, men fordelen ved Proba-3 er, at den befinder sig i rummet og dermed forstyrrer Jordens atmosfære ikke målingerne. De to satellitter er i kredsløb cirka 60.000 kilometer over Jorden. De flyver med en afstand på 75 til 600 meter mellem hinanden og med en præcision inden for én millimeter. DTU Space i Lyngby har bidraget til missionen med vigtigt navigationsudstyr.

De har udviklet et Vision-Based Sensor System, der gør det muligt for satellitterne autonomt at finde og følge hinanden i rummet, hvilket er afgørende for, at Proba-3 kan skabe en kunstig solformørkelse. Da krisen ramte, var situationen kritisk. Den statistiske sandsynlighed for, at dette sæt af hændelser sker på samme tid, er så ekstremt lav, at det i praksis er umuligt. Og alligevel skete det.

John Leif Jørgensen forklarer: 'Der skete en kædereaktion, som på godt dansk efterlader missionen i en slem kattepine. Nul kontakt til satellitten og et næsten fladt batteri. Men vi kan ikke bede satellitten om at vende solpanelerne den rigtige vej, for der er ingen kontakt. Radioen er slukket.

Og satellitten spinner rundt derude, fordi den ikke er under kontrol.

' Den satellit, som er i problemer, er koronagrafen - altså den satellit, som skal lave målinger og tage billeder af Solens korona, mens den anden satellit sørger for at lave solformørkelse. ESA spurgte DTU, om de kunne finde ud af, hvor satellitten var henne. Og det kunne de gøre ved hjælp af den anden satellit.

'Vi kan ikke kommunikere med dyret, men ved hjælp af data fra den anden satellit kan vi se, at den er låst fast i et fladt spin, hvor solpanelerne peger i den forkerte retning,' siger John Leif Jørgensen. Heldigvis befinder begge satellitter sig i en bane omkring Solen, ligesom Jorden befinder sig i en bane om Solen.

Mens satellitterne flyver i kredsløb om Solen, sker der til missionens store held det, at satellitten pludselig når frem til en position, hvor Solens lys kan ramme solpanelerne.

'Som tiden går, kredser satellitterne stille og roligt rundt om Solen. Solen drejer sig en grad om dagen, og pludselig kommer panelerne om på solsiden,' forklarer John Leif Jørgensen. Den 19. marts lød det i en udtalelse fra Damien Galano, missionschef for Proba-3: 'Det er fantastiske nyheder at høre fra koronagrafen igen og en stor lettelse.

' Missionen er nu reddet, og forskerne kan fortsætte deres vigtige arbejde med at studere Solens atmosfære med hidtil uset præcision





