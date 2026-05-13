Over 40,000 Fans Celebrate AGF's Danish Championship Win in Aarhus

Titusindvis af AGF-fans har købt billet til tre arrangementer i Aarhus, hvor klubben fejrer det danske mesterskab søndag. Billetterne til Ceres Park Vejlby, hvor sæsonens sidste kamp bliver spillet, er for længst udsolgt. Derudover har klubben og Tivoli Friheden sat billetter til et storskærmsarrangement til salg, hvor alle 10.000 billetter er udsolgt. AGF sikrede søndag guldmedaljerne i næstsidste spillerunde af Superligaen efter en sejr på udebane mod Brøndby IF. For første gang siden 1986 kan klubben kalde sig dansk mester, og det skal fejres ved den sidste kamp mod Viborg FF, som spilles på hjemmebane søndag.

Over 40.000 har købt billet til tre arrangementer i Aarhus, hvor AGF fejrer det danske mesterskab søndag. AGF -fans jubler i Tivoli Friheden i Aarhus, efter at AGF vandt mesterskabet for første gang i 40 år.

(Arkivfoto). Bo Amstrup/Ritzau ScanpixTitusindvis af AGF-fans skal på søndag være med til at fejre det danske mesterskab i fodbold i Aarhus. Billetterne til klubbens midlertidige hjemmebane, Ceres Park Vejlby, hvor sæsonens sidste kamp bliver spillet søndag, er for længst udsolgt. Her kan der være 11.500 tilskuere.

Efterfølgende har klubben og den lokale forlystelsespark, Tivoli Friheden, sat billetter til et storskærmsarrangement til salg, hvor alle 10.000 billetter er udsolgt. Onsdag gik der ifølge Århus Stiftstidende kun et par timer, før 20.000 billetter til et andet storskærmsarrangement på Tangkrogen blev udsolgt. Festen på Tangkrogen er lavet i samarbejde med Smukfest og Ceres. Her kommer kunstnerne Zar Paulo, Saint Clara og Roya til at spille, skriver AGF på klubbens hjemmeside.

I Tivoli Friheden kommer rapperen Michael Mühlebach Christiansen, bedre kendt som 'Jøden', til at være på scenen. AGF sikrede søndag guldmedaljerne i næstsidste spillerunde af Superligaen efter en sejr på udebane mod Brøndby IF. For første gang siden 1986 kan klubben kalde sig dansk mester, og det skal fejres ved den sidste kamp mod Viborg FF, som spilles på hjemmebane søndag. På Ceres Park Vejlby åbner portene allerede klokken 15.00, og samtidig starter optakten på Tangkrogen.

I Tivoli Friheden starter optakten til kampen klokken 17.00, fremgår det af programmet på AGF’s hjemmeside. Klokken 20.00, efter kampens slutfløjt, åbner dørene for alle til Tangkrogen, hvorefter musikken starter. Her er der gratis adgang. Monday eftermiddag fortsætter fejringen, når spillerne ankommer til Aarhus Rådhus, hvor de hyldes fra balkonen.

TDC Brands, der blandt andet står bag Telmore og Eesy, har trukket tal for antallet af mobilforbindelser og vurderer på den baggrund, at der var omkring 50.000 personer inde for at fejre guldet. Det svarer til hver sjette aarhusianer





