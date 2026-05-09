Ovenforliget økologisk fjerkræproducent åbner dørene for sine høns efter fem vintre uden ende

Den økologiske hønseægsproducent Jørgen Lodberg kunne i dag endelig lukke sine 9000 damer og 500000 hønniker ud efter pusterationen i fugleinfluenzaen, efter at have været nødt til at holde dem inde hele november og december.

De fleste ved måske ikke, men mange økologiske høns havde siden slutningen af november ikke været udenfor. Danmark var nemlig ramt af fugleinfluenza. Men i dag kunne Jørgen Lodberg, der er økologisk hønseægsproducent fra Holstebro, endelig lukke sine 9000 damer og 500000 hønniker ud.

Det var dejligt, det er jo derfor, vi er økologer, fordi vi godt kan lide at se dem gå udenfor, fortæller Jørgen Lodberg. Men tiden indendørs skulle ikke gøre hans høns mindre økologiske, hvis man spørger ham. Vi forkæler dem, når de går inde. De får stadig økologisk foder, og så har vi også kun seks høns per kvadratmeter, hvor konventionel landbrug har ni per kvadratmeter, siger han





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Økologisk Fjerkræ Fugleinfluenza Opstilling Af Økologiske Høns Behandlingsplaner Købermandskostnader

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro d'Italia: Vingegaard som favorit til at vinde den samlede sejrJonas Vingegaard er den store favorit til at vinde den samlede sejr i årets Giro d'Italia. Bjarne Riis mener, at Vingegaard er den helt store favorit til at vinde løbet, og at det bliver afgørende for ham, at han kommer så 'let' som muligt gennem Giroen.

Read more »

Den Blå Chalup sejler igen efter 30 år på landDen 150 år gamle robåd Den Blå Chalup, en gave fra zar Alexander 3. til kong Christian 9., er nu istandsat og klar til nye sejladser efter 30 år på land. Lauget Den Blå Chalup har i samarbejde med Museum Østjylland genoprettet båden, der sidst var i vandet i 1996.

Read more »

Professor Allan Randrup Thomsen: Ny variant af hantavirus kan føre til druknedødProfessor Allan Randrup Thomsen, der er kendt for sin indsats under coronakrisen, har deltaget i en pressemeddelelse om den nye variant af hantavirus, der har ramt et hollandsk krydstogtsskib. Thomsen har oplyst, at dødeligheden for den andes-variant af hantavirus kan være op til 40 procent. Derudover har han forklaret, hvordan den frygtelige død kan ramme de smittede med den nye variant.

Read more »

The Base har etableret sig i Danmark, viser billeder og videoerB.T. kan nu fremlægge materiale, der ifølge flere eksperter tyder på, at den nynazistiske terrororganisation The Base har etableret sig i Danmark. I en lukket chat på den krypterede beskedstjeneste Telegram med tilknytning til den nynazistiske terrororganisation The Base har en bruger delt dette billede, der tilsyneladende viser to danske medlemmer af terrororganisationen. Over flaget har brugeren redigeret The Bases logo ind. B.T. er kommet i besiddelse af en større mængde materiale fra både offentlige og lukkede fora tilknyttet terrororganisationen, som tyder på, at den har etableret sig i Danmark – og, at den har været her siden sommeren 2025.

Read more »