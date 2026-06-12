Otto Duborg lukker: Ukendte personer fik adgang til webserver

Grænsebutikken Otto Duborg lukker i denne uge, og op til lukningen har butikken været udsat for et sikkerhedsbrud, hvor ukendte personer fik adgang til webserveren. En falsk 'Place Order'-knap førte kunder til en phishing-side.

I denne uge lukker grænsebutikken Otto Duborg efter mange års drift. Men op til lukningen har butikken været udsat for et alvorligt sikkerhedsbrud. En administrator opdagede den 1. juli under en rutinemæssig kontrol, at ukendte personer havde fået uautoriseret adgang til butikkens webserver.

Angrebet blev opdaget, da en ny og tilsyneladende uskyldig knap dukkede op på hjemmesiden, hvor kunder normalt bestiller slik, vin og andre varer. Knappen var mærket 'Place Order', og hvis kunder klikkede på den, blev de ført til en side, hvor de kunne indtaste deres kreditkortoplysninger. Det viste sig at være en phishing-side, der var designet til at stjæle betalingsoplysninger.

Butikken har ikke givet yderligere detaljer om, hvor mange kunder der blev ofre for angrebet, eller om der er blevet misbrugt kortoplysninger. Otto Duborg har dog understreget, at de straks tog handling for at sikre systemet og kontaktede relevante myndigheder. Det er endnu uvist, om der er tale om et målrettet angreb mod butikken, eller om det er en del af en større bølge af cyberangreb mod danske virksomheder.

Eksperter advarer om, at phishing-angreb bliver stadig mere sofistikerede, og at virksomheder bør være ekstra opmærksomme på uventede ændringer på deres hjemmesider. Lukningen af Otto Duborg markerer enden på en æra for grænsehandlen, men sikkerhedsbruddet har kastet en skygge over de sidste dage. Butikken har været en institution for danskere, der handlede over grænsen for at få billigere varer. Med lukningen mister mange en populær handelsmulighed.

Samtidig rejser sagen spørgsmål om sikkerheden i e-handelssystemer, især for mindre butikker, der måske ikke har de samme ressourcer til at bekæmpe cybertrusler. Otto Duborg opfordrer kunder, der har brugt hjemmesiden i perioden, til at tjekke deres kontooplysninger og kontakte deres bank, hvis de oplever mistænkelig aktivitet





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Otto Duborg Lukning Phishing Sikkerhedsbrud Grænsehandel

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