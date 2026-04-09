Oracle's massefyringer og AI: Et varsel for dansk erhvervsliv?

Oracle afskediger tusindvis af ansatte, og investerer massivt i AI. Denne tendens ses også i andre store virksomheder. Hvad betyder det for Danmark?

Martin J. Ernst - ERP og business case ekspert. Det er blevet rapporteret i danske medier, herunder Børsen, at Oracle har afskediget op mod 30.000 ansatte. Flere amerikanske medier forbinder fyringerne med virksomhedens massive investeringer i kunstig intelligens (AI). Argumentet er, at AI forventes at øge produktiviteten – og dermed reducere behovet for medarbejdere. Denne tendens er ikke isoleret til Oracle .

Vi ser et bredere billede i markedet, hvor virksomheder som Meta, Amazon, Pinterest, Block og Nike også foretager organisationsændringer, med henvisning til forventede AI-gevinster. Tendensen er nu også tydelig i Danmark. Det er ikke blot en fornemmelse; det understøttes af data. Ifølge Gartner viser gevinsterne ved AI sig ofte ikke i de finansielle rapporter. Dette skyldes primært en for snæver fokus på kortsigtede omkostningsreduktioner frem for de langsigtede gevinster, samt en manglende forbindelse mellem specifikke AI-anvendelsesscenarier og medarbejdernes kompetencer. Disse faktorer bidrager til udfordringer og forsinkelser i mange AI-projekter.\En væsentlig del af problemet er, at AI ofte ikke implementeres ordentligt, men snarere distribueres. Værktøjer som Copilot, ChatGPT og lignende bliver rullet bredt ud i organisationerne, ofte uden en klar strategi for, hvordan de skal bruges effektivt. Forventningen er, at værdien automatisk vil opstå, men det er sjældent tilfældet. Der er behov for en mere strategisk tilgang, hvor AI-projekter er nøje planlagt og tilpasset de specifikke behov og kompetencer i organisationen. En integreret tilgang er afgørende for succes. Mange organisationer fejler ved at springe over implementeringsfasen og undlader at investere i den nødvendige træning og udvikling af medarbejderne. En effektiv implementering involverer udover teknologien også at forberede medarbejderne på de ændringer, der følger med brugen af AI-værktøjer, samt at sikre, at der er en klar forståelse af, hvordan AI kan bidrage til at nå organisationens mål. Det er afgørende at erkende, at AI ikke er en mirakelkur, der kan løse alle problemer. Der er behov for at identificere konkrete problemer og udfordringer, som AI kan bidrage til at løse, og at udvikle en skræddersyet strategi for at implementere og udnytte AI effektivt.\Spørgsmålet er måske ikke nødvendigvis, hvor AI-gevinsterne bliver af, men snarere hvordan de kan realiseres. For at opnå de forventede gevinster kræves der en helhedsorienteret tilgang, som omfatter en klar definition af mål, en grundig analyse af eksisterende processer og en strategisk plan for implementering. Det er afgørende at investere i kompetenceudvikling af medarbejderne, så de er i stand til at bruge AI-værktøjerne effektivt. Derudover er det vigtigt at monitorere resultaterne løbende og foretage justeringer efter behov. I en tid, hvor digitaliseringen accelererer, er det vigtigere end nogensinde at have en kritisk og velinformeret tilgang til AI. Det kræver en dybdegående forståelse af teknologiens potentiale og udfordringer samt evnen til at vurdere, hvordan AI kan bruges til at skabe værdi for virksomheden. For at sikre, at AI-investeringerne er rentable, er det afgørende at skabe en kultur, hvor innovation og eksperimentering er i højsædet, og hvor der er fokus på løbende forbedringer. God journalistik og analyser er afgørende for at bidrage til en kvalificeret debat om AI og andre teknologiske fremskridt. God journalistik er ikke gratis, og det kræver ressourcer at producere kvalitetsindhold, der kan hjælpe med at navigere i den komplekse verden af digitalisering og teknologi





