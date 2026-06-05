Oppositionen angriber i værdipolitikken efter Grundlovsdag, men træthed tyder på motbør

Joachim B. Olsen fra B.T. analyserer, hvordan den blå opposition har valgt værdipolitikken som sin primære slagmark mod den ny Danske regering efter Grundlovsdagstalerne, samtidig med at mange politiske ledere virkede trætte og uforberedte.

Joachim B. Olsen , politisk kommentator ved B.T. , vurderer, at den nye regerings første store politiske slagmark bliver værdipolitik ken og særligt udlændingepolitik ken, efter årets Grundlovsdag staler.

På trods af, at oppositionen, herunder Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, aggressive udtalelser om at genindføre tidligere politiske forhold som nedlæggelsen af kirkeministeriet, har lagt planer for et kraftfuldt angreb, notes der samtidig en bremse. Flere af deltagerne, heriblandt finansminister Lars Løkke Rasmussen, virkede trætte og uforberedte, hvilket tyder på, at den lange valgkamp og den hurtige dannelse af en ny regering har sat deres spor.

Dette skabte en kontrast til den højere entusiasme, der ofte præger valgperiodens begyndelse. Gæsterne i B.T. -podcasten inkluderede desuden Henrik Qvortrup, Emilie Jäger og værten Simon Richard Nielsen, med Maria Asmine Dam som redaktør og Teis Thornberg som producent. Podcasten kan indeholde sponsoreret indhold





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