Oplev Hamborg: Fra fiskemarked til Beatles-fodspor

En guide til Hamborgs bedste oplevelser: historisk fiskemarked, VM-fodboldstemning, kunstskatte og Beatles-historie.

Søndag morgen er det bedste tidspunkt at besøge havnen i Hamborg . Her finder du fiskemarkedet med over hundrede handlende, der sælger friske fisk, skaldyr, røgvarer, sandwicher med rejer og marinerede sild samt anden fiske-fastfood.

Markedet blev grundlagt i 1703 i den selvstændige by Altona ved Elben, som dengang hørte under det danske kongerige, men ligger nu centralt i Hamborg. Stemningen skabes af de såkaldte markedsråbere, der trækker mange morgenfriske købere til. Mest højlydt er Åle-Dieter, som har solgt ål og røget fisk siden 1959 og er kendt for sine vitser og drillerier.

Du møder også Banan-Fred, der sælger frugt og er berømt for fristende tilbud som: Ikke fjorten, ikke tretten, ikke tolv euro - nej! Ti euro for hele kurven! Efter markedet går mange i den gamle statelige fiskeauktionshal ved siden af og spiser morgenmad med alt godt fra havet. Hallen blev indviet af kejser Wilhelm 2. i 1896, og dens arkitektur er inspireret af en romersk basilika med røde mursten og en konstruktion af stål og glas.

På scenen er der livemusik med country, rock og pophits, og den gamle hal danner ramme om et sælsomt kulturmøde mellem de morgenfriske fiskekøbere og folk med tømmermænd, der kommer direkte fra en nat på det nærliggende Reeperbahn - det store festlige havnekvarter. Altonaer Fischmarkt & Fischauktionshalle holder åbent hver søndag, henholdsvis fra kl. 05.00 til 09.30 og fra kl. 06.00 til 12.00. Hvis du vil have VM-fodboldstemning, er du nødt til at forlade Danmark.

Hamborg har mange sportsbarer og Biergartener, der viser kampene. Stemningen vil være ekstra høj, når Tyskland spiller, for eksempel mod Ecuador tirsdag den 23. juni kl. 22. Men fordi 42 procent af Hamborgs to millioner indbyggere har migrationsbaggrund, vil der også være høj stemning, når Tyrkiet, Spanien, Portugal og Kroatien spiller. Et populært public viewing-sted er Spielbudenplatz på Reeperbahn i bydelen St. Pauli.

Her er der storskærme og streetfood, men der er også mindre perler som Zum Silbersack, hvor fans af FC St. Pauli holder til. Ellers kan Landhaus Walter i byparken anbefales. Her vises kampe på en kæmpe LED-skærm, og den store ølhave minder om en klassisk fanzone. Derudover er der en udstilling, der viser, hvordan Nazityskland brugte fodbolden til at styrke og legitimere deres magt.

Der fortælles også om fodboldkampe i de tyske kz-lejre og mindes både jødiske og ikke-jødiske fodboldspillere, som nazisterne forfulgte. Public viewing i Hamborg varer under VM-turneringen, der løber til 19. juli. Udstillingen Sport. Masse.

Magt. Fodbold under nazismen vises til 5. august på udstillingsstedet Kultur Kontor Hamburg. Hamborg huser mange spændende museer: verdens største modeltogsmuseum, et enestående udvandrermuseum og sågar et tilsætningsstofmuseum. Men Hamburger Kunsthalle er museumsjuvelen, der ligger i flere etager tæt ved hovedbanegården.

Museet er især kendt for Caspar David Friedrichs romantiske maleri fra 1818, der omsider er vendt hjem til Elbe-byen efter i 2024-25 at have været vist på talrige Friedrich-udstillinger. Ellers lokker Hamburger Kunsthalle med et overflødighedshorn af de gamle mestre, eksempelvis værker af Lucas Cranach den Ældre og Hans Holbein den Ældre, samt den italienske barok og værker af både Goya og Rembrandt.

Den tyske og den internationale modernisme er også rigt til stede på museet, og for første gang præsenteres østrigske Maria Lassnig (1919-2014) og norske Edvard Munch (1863-1944) i en original dobbeltudstilling. Der er nemlig mange paralleller mellem deres malerkunst: Begge brugte ikke mindst farver til at udtrykke følelser som sorg, kærlighed, ensomhed, angst, glæde og smerte.

Dobbeltudstillingen retter på fornem vis opmærksomheden mod hidtil oversete kropslige fornemmelser i de to kunstneres værker, og udstillingen omfatter over 180 værker, herunder både deres hovedværker og sjældnere tegninger på papir. Her i Hamborg gav nogle purunge Liverpool-drenge hundredvis af koncerter i årene 1960-62.

De boede i byens bordelkvarter St. Pauli omgivet af sømænd, havnearbejdere, transvestitter, gangstere og prostituerede, hvilket modnede dem, og en af dem, John Lennon, formulerede det sådan: Vi blev født i Liverpool, men blev voksne i Hamborg. Her mødte de også den tyske fotograf Astrid Kirchherr, som opfandt den frisure, der blev kendt som Beatles-hår.

Beatles spillede i Hamborgs Indra Club, Kaiserkeller, Top Ten Club og Star Club, og i 2008 indviede man en Beatles-Platz, hvor festgaderne Reeperbahn og Grosse Freiheit mødes. I dag er der flere muligheder for rundvisninger, og det kan anbefales at booke en med den fantastiske fortæller og musiker Stefanie Hempel, som guider besøgende i Beatles fodspor. Det foregår i gaderne omkring Reeperbahn, der i år fejrer sit 400-års jubilæum med talrige andre events





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Hamborg Fiskemarked Kunst Beatles Fodbold

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