Omskifteligt forårsvejr fortsætter: Slud og tøsne i vente?

Danmark står over for en ustadig vejrperiode med klassisk forårsvejr, der inkluderer sol, regn, og endda potentiel slud og tøsne i dele af landet. DMI varsler om omskiftelige forhold, der understreger det danske forårs lunefulde natur. Weekendens vejr ser dog mere lovende ud med sol, inden regnen igen melder sin ankomst.

Overgangen fra vinter til sommer er sjældent problemfri i Danmark. Forår et er ofte forbundet med varmere temperaturer, længere dage og spiren i naturen. Men i Danmark er overgangen fra vinter til sommer sjældent ligetil. Omskifteligt vejr er nærmest en fast del af årstiden, hvor sol og regn ofte afløser hinanden fra dag til dag. Det er ikke altid lige til at regne ud, hvad man skal tage på, når man går ud ad døren om morgenen.

Nu ser det endda ud til, at vinteren endnu ikke helt har sluppet sit tag. Ifølge DMI kan der nemlig falde slud eller tøsne i dele af landet i de kommende dage. Det er ikke usædvanligt, da aprilvejret kan være ret lunefuldt. \Selvom det kun bliver kortvarigt og lokalt, vækker meldingen opsigt, fordi kalenderen allerede siger april. Mange havde nok håbet på et mere stabilt forår, men sådan ser det ikke ud til at blive lige foreløbigt. De næste par dage byder nemlig på klassisk omskifteligt forårsvejr. Torsdag starter ellers roligt ud med sol mange steder i landet. Men vinden tager til fra øst og sydøst og kan blive både frisk og til tider hård. Det giver en kølig fornemmelse, især langs kysterne. Senere på dagen ændrer vejret karakter. Skyer trækker ind, og i løbet af aftenen og natten breder regn sig over landet. I Nordjylland kan nedbøren i en periode falde som slud eller tøsne, hvis temperaturen er lav nok. Det kræver ikke meget for at temperaturen falder tilstrækkeligt i løbet af natten. Det er ikke usædvanligt, men det er altid lidt overraskende, når man tænker på, at vi allerede er i april. Fredag fortsætter i samme spor med overvejende skyet vejr og perioder med regn, især i de tidlige timer. I løbet af dagen klarer det dog gradvist op med enkelte byger og lidt sol. Temperaturen holder sig på den kølige side, og vinden forbliver mærkbar. \Efter nogle ustadige dage ser weekenden mere indbydende ud. Lørdag tegner til at blive tør med en del sol, hvilket giver et tiltrængt afbræk fra regn og blæst. Det er godt for humøret, at man kan få lidt solskin i weekenden. Søndag begynder også pænt, men skyerne tiltager i løbet af dagen, og regn nærmer sig fra sydvest. Dermed vender det mere typiske forårsvejr tilbage. I starten af næste uge fortsætter det ustadige mønster med overvejende skyet vejr og regn, især i de vestlige egne. Det er vigtigt at have paraplyen og varmt tøj klar. Temperaturerne ligger fortsat på et jævnt, let køligt niveau, men der er udsigt til en svag stigning hen mod midten af ugen. Det er dog ikke den store varme, man skal forvente. Selvom sne i april ikke er usædvanligt i Danmark, er det alligevel en påmindelse om, hvor lunefuldt det danske forår kan være. Der er stadig stor forskel på dag og nat, og det er med til at skabe de skiftende vejrforhold. Man kan håbe på mere stabilt vejr, men det danske forår er kendt for sit omskiftelige vejr, og man skal være forberedt på lidt af hvert





