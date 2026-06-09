Omfattende uroligheder i Belfast efter knivangreb og indvandringskritisk demonstration

I Belfast brød omfattende uroligheder ud tirsdag aften, efter at politiet havde sigtet en sudanesisk mand for drabsforsøg i forbindelse med et knivoverfald. Indvandringskritiske demonstranter satte huse i brand, og spændingerne i byen er høje.

Tirsdag aften brød omfattende uroligheder ud i Belfast , Nordirland s hovedstad, efter at politiet tidligere på dagen havde sigtet en sudanesisk mand for drabsforsøg i forbindelse med et knivangreb sent mandag aften.

Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter tog til gaden, og det resulterede i voldshandlinger og brandstiftelse i flere dele af byen. Ifølge Reuters og lokale medier blev adskillige hjem sat i brand, og brandvæsenet arbejdede intensivt for at slukke flammerne. TV-billeder viste store ild怪我者 på housinge i det østlige Belfast, hvor en bus også blev sat i brand efter at være blevet kapret.

Urolighederne spredte sig også til andre områder, som Portadown sydvest for Belfast, hvor en politibil brændte, og Cloughfern nord for byen, hvor betjente blev angrebet med molotovcocktails. Hændelsesforløbet starter med et knivoverfald i det nordlige Belfast sent mandag aften. En mand i 40'erne led alvorlige kvælstofskader, dybe snitsår i ansigtet og på ryggen. Politiet fandt en køkkenkniv på gerningsstedet.

Den britiske premierminister, Keir Starmer, kaldte angrebet for "modbydeligt", efter videoer var blevet spredt bredt på sociale medier. Den mistænkte, en 30-årig sudanesisk mand, som boede i lokalområdet, fik opholdstilladelse i Storbritannien i september 2023 efter at have søgt asyl. Han var ankommet til Belfast med bus fra Dublin i februar 2023, efter tidligere at være fløjet til Irland fra Paris på et ukendt tidspunkt.

Tirsdag aften blev han formelt sigtet for drabsforsøg, besiddelse af en kniv på et offentligt sted samt fremsættelse af dødstrusler. Urolighederne finder sted i en tid, hvor indvandrings- og asylpolitik er et centralt politisk emne i Storbritannien. Debuten har været præget af flere begivenheder, herunder drabet på den 18-årige studerende Henry Nowak i Southampton i december, hvor gerningsmanden oprindeligt hævdede at være udsat for et racistisk overfald.

Der har også været flere protester mod indvandring, where populistiske partier har påstået, at landets asylpolitik tillader farlige personer at tage ophold i landet. I reaktion på urolighederne indsatte politiet pansrede køretøjer i Belfast. Nordirlands vicepolitichef, Ryan Henderson, appellerede til ro og respekt for lokalsamfundenes sikkerhed, mens lederne af Nordirlands største politiske partier fordømte angrebet i en fælles udtalelse og opfordrede til besindighed.

Nordirlands viceførsteminister, Emma Little-Pengelly, advarede om, at yderligere uro vil medføre anholdelser og retsforfølgelse, og hun beskyldte de personer bag brandstiftelsen for at udnytte situationen til at angribe uskyldige





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