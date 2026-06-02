Omfattende russisk angreb rammer Kyiv: Boligblok styrtet, flere sårede og brande

Natlige russiske missilangreb på Kyiv har resulteret i omfattende skader, herunder en delvist styrtet boligblok, brands og mindst fire sårede. Tusindvis af indbyggere søgte tilflugt i metrostationer, mens præsident Zelenskyj havde advaret om et muligt stort angreb.

I nat blev Kyiv vittne til et omfattende russisk angreb , hvilket tvang tusindvis af indbyggere til at søge beskyttelse i metrostationer og andre tilflugtssteder. Ifølge Kyiv s borgmester, Vitalij Klitsjko, er mindst fire personer kommet til skade i angrebet, der har ramt flere steder i byen.

En formodet missilramt 24-etagers boligblok er delvist styrtet sammen, og der er fare for, at personer kan være fanget under murbrokkerne. Der er også udbrudt brand i flere områder, herunder i Podil-distriktet, hvor en ni-etagers boligblok står i brand efter en missildele tilsyneladende har ramt taget. I Obolon-distriktet er biler blevet ramt af nedfaldne missilvragdele og er begyndt at brænde, og der er også brande i åbne områder, herunder tæt på en børnehave.

Præsident Volodymyr Zelenskyj advarede allerede mandag om, at der var risiko for et massivt russisk angreb, og han opfordrede befolkningen til at være ekstra opmærksomme på luftalarmer. Han understregede, at efterretningstjenernes advarsler fortsat gælder, og at russerne har forberedt et omfattende angreb. Regeringen har opfordret alle indbyggere til at søge i sikkerhed, så snart lyden af luftalarmerne høres, og til at holde sig orienteret via officielle kanaler.

Situationen er dynamisk, og myndighederne arbejder på at redde eventuelle overlevende under den instabile bygning og slukke de various brande. Den generende frygt for yderligere angreb har fået mange til at forblive i beskyttelsesrum, da den russiske aggression fortsætter med at målrette mod civile infrastrukturer. Dette angreb er den seneste i en række af eskalationer, der har sat fokus på den humanitære krise i Ukraine og behovet for international støtte til at forsvare sig mod den fortsatte invasion.

Medmindre der sker en betydelig deeskalering, forventes der fortsat voldelige sammenstød på forskellige fronter, hvilket yderligere forværrer den allerede alvorlige situation for civile i Kyiv og omegn





