Omfattende nyheder fra USA, Mellemøsten, Europa og Sydamerika

Denne omfattende nyhedsoversigt dækker en række globale begivenheder: Trumps udsagn om en USA-Iran-aftale,DSBs udfordringer med togsikkerhed,Johannes Vingegaards historiske cykeltriumf,USAs mililtære angreb i Iran,Columbia valgløfter,en brand i København,fortsatte kampe i Libanon,en overfald på et hospital i Danmark,myg ved regeringsforhandlinger og mistanke om ebola i Brasilien.

På fredag annoncerede præsidenten, at han ville træffe en endelig beslutning vedrørende konflikten mellem USA og Iran . Siden den tid har han ikke ydet kommentarer.

Han udtalte, at Iran "virkelig gerne" ønsker en aftale, og at en sådan aftale vil være god for USA og dens allierede. Han gik dog ikke i detaljer om, hvordan aftalen skulle se ud. Trump bemærkede også, at han har svært ved at udføre sit arbejde ordentligt, når både demokrater og republikanere blander sig i processen. Han tilføjede: "Bare slapp af, det vil nok gå godt i sidste ende - det gør det altid!

". I Kina er Shi Yongxin, det tidligere leder af Shaolin-templet, blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. DSB, det danske togselskab, har i de seneste 13 måneder kun i én måned overholdt sin aftale med staten om, at mindst 75 procent af alle rejsende skal ankomme til tiden med en maksimal forsinkelse på to minutter og 59 sekunder. For at forbedre pålideligheden overvejer DSB at revidere sin strategi, så der køres færre tog med længere rejsetid.

Jonas Vingegaard har nået en historisk præstation ved at vinde Giro d'Italia og blive dermed den ottende cyklist nogensinde til at sejre i alle tre grand tours. USAs Centralkommando (Centcom) oplyste, at amerikanske kampfly har udført målrettede angreb mod iranske radar- og kommandocentre samt dronestationer. Reaktionen kom efter at Iran havde skudt ned en amerikansk drone, der opererede over internationalt farvand.

Ifølge Centcom eliminerede de amerikanske fly "iranske luftforsvarssystemer, en jordkontrolstation og to angrebsdroner, der udgjorde en trussel mod skibe i regionen". I Columbia har kandidat Abelardo de la Espriella fremsat løfter om at opføre ti megafængsler og intensivere kampen mod landets væbnede grupper, hvilket giver ham et stærkt udgangspunkt før valgets afgørende runde. En person blev reddet ud af en lejlighed efter en hændelse og er nu bevidst uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Brandvæsnet var til stede med flere køretøjer, og Gammel Kongevej i København er spærret begge vejret mellem Værnedamsvej og Bagerstræde. Det er ukendt, hvornår vejen genåbner. Beboere i opgangen blev evakueret og forventes at kunne vende hjem, når slukningsarbejdet er færdigt. Trods en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah fortsætter kampe i Sydlibanon.

Franske præsident Emmanuel Macron udtalte på X: "Intet retfærdiggør den store optrapning i Sydlibanon". Storbritanniens udenrigsminister Yvette Cooper krævede, at "Hizbollah skal stoppe alle angreb på Israel og afvæbnes" og at "alle parter skal respektere våbenhvilen". På Aalborg Universitetshospital overfaldt en patient personalet. Der var fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, som blev sendt hjem.

Patienten er politianmeldt. Overfaldsalarmen virkede ikke, da personalet aktiverede den, så resten af personalet ikke blev alarmeret. Hospitalet bekræfter hændelsen og oplyser, at en beredskabsplan er lavet for at forhindre lignende situationer i fremtiden. Foran statsministerboligen Marienborg samledes pressen i går aften pga. de igangværende regeringsforhandlinger.

Derudover var der et stort antal myg, hvilket medførte, at en af forhandlerne knækkede sammen af grin, da pressen forsøgte at skærme sig mod insekterne. I Brasilien overvåges to personer, der mistænkes for at være smittet med ebola. De ankom for nylig fra afrikanske lande. En 37-årig mand fra Demokratiske Republik Congo har udvist feber, mens en belgisk mand fra Uganda har vist virale symptomer som hoste, kulderystelser og diarré.

Et fly fra Oslo Lufthavn måtte vende om i dag på grund af en passager, der opførte sig upassende over for andre passagerer og kabinepersonalet. Manden, i 30'erne, er blevet bortvist fra lufthavnen og fik en halv flaske whisky konfiskeret, oplyser indsatsleder Henrik Larsen





