Hvidovre Kommune forsøger en billig, men omstridt, løsning med elektroosmose for at forhindre genopståen af fugtproblemer i Frydenhøjhallen efter en stor skimmelsanering. Effekten af metoden er omdiskuteret, men kommunen håber på en effektiv og økonomisk løsning, før dyrere alternativer tages i brug.

Efter en omfattende skimmelsanering i Frydenhøjhallen, hvor den indvendige vægbeklædning måtte fjernes, er fugtniveauerne nu bragt ned på et acceptabelt niveau. Alligevel er Hvidovre Kommune bekymret for, at fugtigheden under halgulvet kan stige igen, når ny isolering og vægbeklædning monteres. For at imødegå denne potentielle tilbagevenden af fugtproblemer, har kommunen besluttet at afprøve en metode kaldet elektroosmose.

Effekten af denne teknologi er dog fortsat genstand for betydelig debat i fagkredse. Fem elektroosmotiske enheder skal installeres for at skabe et elektrisk felt, der angiveligt skal drive fugten ud af betonen under hallens gulv. Denne løsning er valgt, da den er økonomisk attraktiv, selvom dens effektivitet er omstridt. Kommunen satser på, at elektroosmose kan forhindre, at fugten får fodfæste igen efter den dyre og omfattende skimmelsanering. Hvis metoden viser sig at være utilstrækkelig, vil kommunen overveje mere omkostningstunge alternativer, men først skal potentialet i den billigere elektroosmotiske løsning undersøges grundigt. Der er allerede firmaer på markedet, der tilbyder garanti på effekten af elektroosmose, men det er bemærkelsesværdigt, at disse firmaer ofte både leverer udstyret og udfører fugtmålingerne. Dette rejser spørgsmål om uafhængighed og potentielle interessekonflikter. Historisk set har elektroosmotisk flow været anvendt inden for microfluid-teknologi, hvor det ikke handler om at overvinde kapilarkræfterne, men derimod om at udnytte dem aktivt. I denne sammenhæng er metoden særligt effektiv i kapillære strukturer af materialer som glas, kvarts eller silicium. Når vand er i kontakt med disse strukturer, dannes et elektrisk ladet dobbeltlag ved grænsefladen. Det er netop disse ladninger, der kan styre væskestrømmen, når et elektrisk felt påtrykkes. Overførslen af denne principielle viden til anvendelse i en stor sportshal som Frydenhøjhallen, der primært består af beton, er imidlertid en helt anden udfordring og videnskabeligt set en væsentlig forskel i materialetype og skala





