Ombudsmanden undersøger Lolland Kommune for muligt lovbrud mod lokalavis

Folketingets Ombudsmand kræver svar fra Lolland Kommune om opsigelse af abonnementer på Folketidende efter mistanke om strafaktioner mod kritisk journalistik.

Folketingets Ombudsmand, Christian Britten Lundblad, har rettet en formel henvendelse til Lolland Kommune med et klart krav om forklaringer. Sagen drejer sig om en række opsigelser af abonnementer på lokalavisen Folketidende , hvilket har vakt stor opsigt og rejst alvorlige spørgsmål om forvaltningsretlig praksis i kommunen.

Ombudsmanden ønsker nu konkrete oplysninger om, hvor mange af kommunens abonnementer der er blevet opsagt, eller forventes at blive opsagt, inden for de seneste måneder. Endnu vigtigere søger han svar på, hvad den egentlige baggrund for disse opsigelser er, da der er mistanke om, at beslutningerne ikke er truffet på et sagligt grundlag. Konflikten mellem Lolland Kommune og Folketidende er ikke opstået ud af intet.

Opsigelserne af abonnementerne skete i kølvandet på en periode med intens offentlig kritik af avisens journalistik. Blandt dem, der har udtrykt deres utilfredshed, er den nuværende borgmester, Marie-Louise Brehm Nielsen. Hendes kritik har været markant, og hun har blandt andet på sociale medier luftet overvejelser om at tage yderligere skridt over for mediet. Ligeledes har den tidligere borgmester og nuværende byrådsmedlem, Holger Schou Rasmussen, været meget kritisk over for avisen.

Schou Rasmussen gik endda så vidt som til at foreslå i byrådet, at man helt skulle indstille alle abonnementer og al annoncering hos Folketidende efter en særligt kritisk artikel. Denne politiske modvilje mod mediet danner baggrunden for Ombudsmandens nuværende undersøgelse. Fra et juridisk perspektiv er sagen særdeles problematisk. To professorer i forvaltningsret har analyseret situationen og vurderet, at kommunen med stor sandsynlighed har begået et lovbrud.

Professor Michael Gøtze har blandt andet påpeget, at det ikke kan betragtes som en saglig begrundelse at opsige abonnementer eller trække annoncer tilbage, hvis formålet i virkeligheden er at straffe et medie for dets dækning. Inden for dansk forvaltningsret er det et grundlæggende princip, at offentlige myndigheder skal handle sagligt og objektivt.

Hvis en kommune bruger sin økonomiske magt til at udøve sanktioner mod en kritisk journalist, betragtes det som en strafaktion, hvilket er ulovligt og i strid med demokratiske principper om pressefrihed. Ombudsmanden har i sit brev specifikt bedt om at få oplyst, om det forslag, som Holger Schou Rasmussen fremsatte om at skære i udgifterne til Folketidende, faktisk er blevet behandlet i byrådet, og hvordan resultatet af denne behandling blev.

Derudover ønskes det oplyst, om kommunen har iværksat andre lignende tiltag eller overvejer at gøre det i fremtiden. Da der er tale om en henvendelse fra Ombudsmanden, er Lolland Kommune forpligtet til at svare. Fristen for dette svar er sat til begyndelsen af juni, og det vil være afgørende for, om Ombudsmanden vælger at indlede en mere omfattende og nærmere undersøgelse af sagen. Sagen rejser en principiel debat om forholdet mellem lokalmagten og den lokale presse.

I et sundt demokrati er den kritiske journalistik afgørende for at holde magthaverne ansvarlige, og forsøg på at økonomisk presse eller intimidere medier kan have en afsmittende effekt på den demokratiske kontrol. Hvis det viser sig, at Lolland Kommune bevidst har forsøgt at ramme Folketidende økonomisk som reaktion på kritisk journalistik, vil det ikke blot være et juridisk problem, men også et alvorligt demokratisk problem, der udfordrer pressens uafhængighed i lokalsamfundet





